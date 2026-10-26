Che si fa con la circonvallazione Agno-Bioggio?

Nella tradizione dei "quo vadis?" della politica ticinese, la circonvallazione Agno-Bioggio torna al centro di un nuovo atto parlamentare presentato da Giovanni Berardi e una decina di co-firmatari. «Dopo quasi un anno e mezzo di stallo e alla luce anche del recente cambio alla testa del Dipartimento del Territorio è utile richiedere al Consiglio di Stato quale è la strategia che intende adottare per questo importantissimo e atteso progetto stradale», si legge nella premessa dell'interrogazione.