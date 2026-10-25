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«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Il presidente americano ha criticato la superstar del basket per il suo comportamento durante l'inno nazionale americano.
«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
IMAGO / ZUMA Press
di 20min.ch | Agence France-Presse
«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
Il presidente americano ha criticato la superstar del basket per il suo comportamento durante l'inno nazionale americano.
SPORT: Risultati e classifiche

BASKETBALL - «Una vergogna assoluta». Donald Trump ha attaccato la superstar della NBA LeBron James, rimproverandogli un comportamento che ha giudicato irrispettoso durante l'inno nazionale americano.

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video sulla sua piattaforma Truth Social in cui la leggenda del basket sembra effettuare dei movimenti di riscaldamento mentre è allineato accanto ai suoi compagni dei Philadelphia 76ers prima di una partita.

«Mentre ascolta il nostro inno nazionale, LeBron James manca di rispetto al nostro paese! L'ho detto fin dall'inizio che non era buono, una VERGOGNA ASSOLUTA», ha scritto il presidente repubblicano nel post che accompagna questo video.

NBA
LeBron James perde la pazienza con un tifoso dei Knicks: «Vengo dall'Ohio, amico»

«LeBron James dovrebbe presentare le sue scuse a tutti questi grandi guerrieri ed eroi americani morti per la bandiera americana e per tutto ciò che rappresenta il nostro paese!», ha aggiunto.

LeBron James, 41 anni, non ha reagito immediatamente, né lo hanno fatto i 76ers, che martedì giocavano a New York la loro prima partita della stagione. Il giocatore disputa la sua 24a stagione in NBA, un record, con la sua quarta squadra.

Non è la prima volta
Non è la prima volta che Donald Trump critica degli sportivi, in particolare neri, per il loro comportamento durante l'inno nazionale.

Si era infatti già scagliato, durante il suo primo mandato, contro il giocatore di football americano Colin Kaepernick, che si era inginocchiato durante lo «Star-Spangled Banner» per protestare contro le ingiustizie razziali e le violenze della polizia.

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