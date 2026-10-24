A Sölden è subito Shiffrin-time: Rast è in agguato
La statunitense è al comando della prima manche del gigante che apre la stagione. Camille è terza a 37 centesimi.
La statunitense è al comando della prima manche del gigante che apre la stagione. Camille è terza a 37 centesimi.
SÖLDEN - Il Circo Bianco riparte nel segno di Mikaela Shiffrin. Sul ghiacciaio del Rettenbach, a Sölden, la fuoriclasse statunitense detta subito legge, chiudendo al comando la prima manche del gigante inaugurale. A fermarla non sono bastate nemmeno le forti nevicate, che hanno costretto gli organizzatori a posticipare la partenza di mezz'ora.
Partita in sordina nel primo settore, probabilmente anche a causa di alcune folate di vento contrario, Shiffrin ha cambiato marcia sul muro, sfoderando tutte le sue qualità tecniche. Al traguardo, la 31enne, già vincitrice di sei Coppe del mondo generali, ha preceduto Sara Hector di appena 14 centesimi.
Alle loro spalle brilla anche Camille Rast. La sciatrice elvetica ha contenuto il distacco a 37 centesimi, restando pienamente in corsa per la vittoria in vista della seconda manche.
Buona anche la prova della giovane Stefanie Grob: la turgoviese, classe 2004, ha chiuso al 25esimo posto. Più difficile, invece, la mattinata delle elvetiche più esperte: Wendy Holdener ha accusato un ritardo di 2"33, Simone Wild di 2"40 e Vanessa Kasper di 2"54. Tutte e tre sono riuscite a qualificarsi per la seconda manche, seppur per il rotto della cuffia. Resta però in dubbio la presenza di Kasper, che ha rimediato un colpo al collo durante la prima discesa.
Niente da fare, invece, per Dania Allenbach, Sue Piller, Corinne Suter, Shaienne Zehnder e Sina Fausch, tutte fuori dalle prime 30 e quindi escluse dalla seconda manche.
Esordio stagionale da dimenticare, infine, per Julia Scheib. L'austriaca, vincitrice a Sölden lo scorso anno e della classifica di specialità a fine inverno, è uscita clamorosamente a metà tracciato, proprio mentre stava facendo segnare un ottimo tempo.
La Top 10 della prima manche e le svizzere:
1. Mikaela Shiffrin (USA) 1'07"27
2. Sara Hector (SWE) +0"14
3. Camille Rast (SUI) +0"37
4. Britt Richardson (CAN) +0"53
5. Paula Moltzan (USA) +0"59
6. Lara Colturi (ALB) +0"78
7. Estelle Alphand (SWE) +1"01
8. Mina Holtmann (NOR) +1"17
9. Emma Aicher (GER) +1"25
10. Thea Louise Stjernesund (NOR) +1"26
Seguono: 27. Wendy Holdener +2"33, 28. Simone Wild +2"40, 30. Vanessa Kasper +2"54, 33. Dania Allenbach +2"60, 44. Sue Piller +3"07, 50. Corinne Suter +3"36, 53. Shaienne Zehnder +3"81, 56. Sina Fausch +3"99
OUT: Julia Scheib (AUT), Arianne Forget (CAN), Cornelia Oehlund (SWE).