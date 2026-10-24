A Sölden è subito Shiffrin-time: Rast è in agguato

Buona anche la prova della giovane Stefanie Grob: la turgoviese, classe 2004, ha chiuso al 25esimo posto. Più difficile, invece, la mattinata delle elvetiche più esperte: Wendy Holdener ha accusato un ritardo di 2"33, Simone Wild di 2"40 e Vanessa Kasper di 2"54. Tutte e tre sono riuscite a qualificarsi per la seconda manche, seppur per il rotto della cuffia. Resta però in dubbio la presenza di Kasper, che ha rimediato un colpo al collo durante la prima discesa.

Niente da fare, invece, per Dania Allenbach, Sue Piller, Corinne Suter, Shaienne Zehnder e Sina Fausch, tutte fuori dalle prime 30 e quindi escluse dalla seconda manche.