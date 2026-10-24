Wawrinka, ultimo ballo a Basilea: al primo turno c'è Lehecka

Sarà il primo confronto in carriera tra Wawrinka e il 24enne ceco, reduce da un'ottima stagione. All'inizio di ottobre Lehecka ha raggiunto la finale dell'ATP 500 di Tokyo, dove si è arreso soltanto al numero 3 mondiale Carlos Alcaraz. In primavera era inoltre arrivato fino alla finale del Masters 1000 di Miami.