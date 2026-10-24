Wawrinka, ultimo ballo a Basilea: al primo turno c'è Lehecka
Avversario tosto per il commiato del campione romando.
BASILEA - Un esordio tutt'altro che semplice per Stan Wawrinka (ATP 140) agli Swiss Indoors di Basilea, torneo che segnerà la fine della sua carriera. Il 41enne vodese, in tabellone grazie a una wildcard, affronterà martedì sera il ceco Jiri Lehecka (ATP 20). È questo l'esito del sorteggio effettuato oggi.
Sarà il primo confronto in carriera tra Wawrinka e il 24enne ceco, reduce da un'ottima stagione. All'inizio di ottobre Lehecka ha raggiunto la finale dell'ATP 500 di Tokyo, dove si è arreso soltanto al numero 3 mondiale Carlos Alcaraz. In primavera era inoltre arrivato fino alla finale del Masters 1000 di Miami.
Il sorteggio non ha sorriso nemmeno agli altri due svizzeri ammessi al tabellone principale grazie a una wildcard. L'argoviese Jérôme Kym (ATP 223) affronterà il francese Arthur Rinderknech (ATP 61), mentre il bernese Dominic Stricker (ATP 251) se la vedrà con Alexander Bublik, numero 19 al mondo.
Non mancheranno gli incontri di cartello già al primo turno. Novak Djokovic (ATP 12), quarta testa di serie del torneo, sfiderà il mancino francese Ugo Humbert (ATP 35). Un impegno che si preannuncia tutt'altro che agevole anche per il serbo.
Avversari di spessore anche per le prime due teste di serie. L'americano Ben Shelton (ATP 4) se la vedrà con il norvegese Casper Ruud (ATP 24), mentre il francese Arthur Fils (ATP 10) affronterà il polacco Hubert Hurkacz (ATP 30). Il tabellone promette dunque spettacolo fin dalle prime battute del torneo basilese.