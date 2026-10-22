Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Stando a una prima ipotesi, la polizia avrebbe tentato di fermare un'auto, che avrebbe poi provocato l'incidente.

In serata sono però giunti in redazione alcuni video che mostrano un'auto targata Zurigo coinvolta in un inseguimento sull'A2, da Biasca verso Airolo. Non è ancora chiaro se si tratti dello stesso veicolo coinvolto nell'incidente.