Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
La Polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dello scontro e accertare il numero dei feriti.
FAIDO - Grave incidente stradale questa sera, giovedì 22 ottobre, verso le 23, nella galleria della Piumogna, sull'autostrada A2 in direzione nord. La circolazione è bloccata da ore, con pesanti ripercussioni sul traffico.
Le informazioni sono ancora frammentarie. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno scontro frontale con un veicolo che viaggiava in contromano. Restano da chiarire la dinamica esatta e il numero degli eventuali feriti.
Stando a una prima ipotesi, la polizia avrebbe tentato di fermare un'auto, che avrebbe poi provocato l'incidente.
In serata sono però giunti in redazione alcuni video che mostrano un'auto targata Zurigo coinvolta in un inseguimento sull'A2, da Biasca verso Airolo. Non è ancora chiaro se si tratti dello stesso veicolo coinvolto nell'incidente.
Sul posto sono intervenuti la polizia, i pompieri e quattro ambulanze. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla presenza di feriti né sulle loro condizioni.
L'incidente è segnalato anche dal Touring Club Svizzero (TCS). La chiusura dell'autostrada sta causando forti disagi al traffico diretto verso nord.
Articolo in aggiornamento...
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