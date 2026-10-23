«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

A proposito di ritiri, anche tua sorella Elena ha dichiarato che quello alle porte sarà il suo ultimo inverno...

«Ha la stessa età di Lara e, in teoria, voleva già smettere dopo lo scorso inverno. Le Olimpiadi, del resto, segnano spesso l'inizio di una lunga serie di ritiri. Ci ha pensato parecchio e alla fine ha deciso di continuare. Da parte mia è un po' un peccato, perché io avevo bisogno dei nonni... (ride, ndr). Scherzi a parte, se ha scelto di andare avanti è perché ha ancora voglia di dedicarsi completamente a questo sport. È stata molto serena nella sua decisione e per questo credo che sia la scelta giusta. Forse l'ha ingolosita anche il calendario favorevole di questa stagione».

Lara lascia un vuoto nello sci elvetico… Come vedi la squadra rossocrociata? Ci sono Camille Rast, terza nella generale l’anno scorso, Wendy Holdener e Corinne Suter come punte di diamante e poi alcune giovani che spingono...

«Già l'anno scorso abbiamo capito che per la Svizzera ci saranno alcuni anni di assestamento. Lara garantiva vittorie e podi ogni stagione... Detto ciò, Camille Rast sembra già molto in forma. Sicuramente non sostituirà Lara, ma è comunque in grado di ottenere buoni risultati. Lo stesso vale per Holdener e Suter, nonostante le difficoltà incontrate lo scorso anno. Ci sono poi alcune giovani interessanti da tenere d'occhio. A volte ci si dimentica che Malorie Blanc è ancora molto giovane, eppure ha già fatto cose impressionanti».