Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

La polizia nelle scorse ore ha lavorato senza sosta per risalire alla persona che si trovava al volante. A tal proposito si è fatto particolare affidamento sulle telecamere di videosorveglianza presenti nella regione. «A noi sono state chieste – conferma la collaboratrice del benzinaio con shop annesso –. Io personalmente non le ho viste. Ma so che sono state consegnate alle autorità».