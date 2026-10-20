Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»

La difesa: «Manca la competenza territoriale»

«La vittima, quando ha fatto partire il bonifico da quasi 53 milioni, era a Dubai», ha contestato Rosa Maria Cappa, legale del 60enne italiano, sollevando dubbi sulla competenza territoriale. Anche il flusso del denaro, secondo la difesa, sarebbe riconducibile soprattutto a movimenti avvenuti fuori dal Ticino. Gli avvocati hanno inoltre contestato presunte carenze nella documentazione e nelle prove raccolte.

L'accusa: «Episodio clou a Lugano. L'imputato ha agito sempre da qui»

Di diverso avviso la procuratrice pubblica Chiara Borelli, secondo cui «l'episodio clou» si sarebbe verificato a Lugano. Un imputato avrebbe agito da Lugano, mentre «gli altri due hanno agito in correità». L'istruttoria, ha aggiunto, «è stata completa. Sono state fatte rogatorie internazionali e tutte hanno dato esito: i soldi investiti sono stati depauperati», dagli imputati o da riciclatori esteri.