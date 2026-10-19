Troppo amico della gente: ora rischia di essere ucciso

«È a quel punto che è arrivato a Sigirino dove altra gente gli ha dato da mangiare. Tutti lo vedono per strada. Non teme né le persone né i veicoli. La prolungata vicinanza con l'essere umano ha reso il cervo antropizzato. Ecco perché nemmeno la Protezione animali ci può aiutare. Non è infatti possibile inserire questo cervo nelle mandrie controllate che ci sono nella regione, ad esempio a Bironico e a Savosa. Proprio perché ha già un vissuto troppo umano alle spalle».