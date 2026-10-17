Ex manager FFS, Lamborghini e casa in Florida con soldi pubblici

Il sistema di frode

Secondo i quotidiani di CH-Media, l’imputato emetteva fatture per ordini fittizi. Il denaro veniva quindi trasferito su conti di società da lui controllate. Per complicità sono accusati anche la sorella e tre conoscenti. Tuttavia, questi ultimi non sarebbero stati a conoscenza degli affari loschi. Il Ministero pubblico della Confederazione sostiene però che avrebbero almeno dovuto insospettirsi, poiché hanno ricevuto circa un milione di franchi senza prestare alcun lavoro.

La contabilità delle FFS verificava solo la corrispondenza tra fornitore, numero d’ordine e importo. Le fatture, per diversi anni, non avrebbero mai superato i 50'000 franchi. In seguito, in singoli casi, l'ex dipendente avrebbe sottratto anche più di 100'000 franchi. L’imputato ha indicato quale movente le sue «difficoltà finanziarie».