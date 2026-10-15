Disagi in tribuna, il Lugano prende posizione

Il FC Lugano precisa che, in conformità al regolamento UEFA, il club ospitante è tenuto a mettere a disposizione del club ospite 50 biglietti di categoria 1 in tribuna principale, nella zona compresa tra la linea dell’area di rigore e la linea di metà campo. Il club ospite ha inoltre diritto ad acquistare fino a 150 biglietti supplementari. La Stella Rossa si è avvalsa di questa possibilità e ha rivenduto autonomamente i biglietti ai propri tifosi. Stando a informazioni comunicateci dalle autorità, un centinaio di questi appartengono alla frangia ultras dei supporter serbi, ai quali la UEFA ha vietato la trasferta a Lugano per effetto di una misura disciplinare presa per quanto successo durante la partita disputata contro il Viktoria Plzen.

Il FC Lugano si rammarica per i disagi causati e si scusa con tutti i tifosi coinvolti. Il club ringrazia i propri sostenitori per la comprensione.