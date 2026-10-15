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Disagi in tribuna, il Lugano prende posizione

Nonostante il divieto ad assistere alla partita, alcuni tifosi della Stella Rossa erano presenti all'AIL Arena. Ecco cosa è successo
Disagi in tribuna, il Lugano prende posizione
TiPress
Fonte FC Lugano
elaborata da Redazione
Disagi in tribuna, il Lugano prende posizione
Nonostante il divieto ad assistere alla partita, alcuni tifosi della Stella Rossa erano presenti all'AIL Arena. Ecco cosa è successo
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - In occasione del debutto nella League Phase di UEFA Conference League contro la Stella Rossa, circa 200 tifosi serbi erano presenti in tribuna principale all'AIL Arena, settore A3. A causa del comportamento di alcuni tifosi ospiti, il FC Lugano si è visto costretto, durante la partita, a ricollocare circa 50 persone dall’adiacente settore A2 ai settori A7 e B.

Il FC Lugano precisa che, in conformità al regolamento UEFA, il club ospitante è tenuto a mettere a disposizione del club ospite 50 biglietti di categoria 1 in tribuna principale, nella zona compresa tra la linea dell’area di rigore e la linea di metà campo. Il club ospite ha inoltre diritto ad acquistare fino a 150 biglietti supplementari. La Stella Rossa si è avvalsa di questa possibilità e ha rivenduto autonomamente i biglietti ai propri tifosi. Stando a informazioni comunicateci dalle autorità, un centinaio di questi appartengono alla frangia ultras dei supporter serbi, ai quali la UEFA ha vietato la trasferta a Lugano per effetto di una misura disciplinare presa per quanto successo durante la partita disputata contro il Viktoria Plzen.

Il FC Lugano si rammarica per i disagi causati e si scusa con tutti i tifosi coinvolti. Il club ringrazia i propri sostenitori per la comprensione.

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