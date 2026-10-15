Cuore e grinta: il Lugano batte la Stella Rossa

Nelle prime battute sono stati i serbi a rendersi pericolosi con un paio di conclusioni, sulle quali Von Ballmoos si è opposto molto bene. Frenato da un po' di timidezza e dall'emozione, il Lugano ha faticato a farsi vedere dalle parti di Magalhaes. Il primo squillo (e che squillo) è arrivato al 25', quando Steffen ha recuperato palla sulla trequarti e ha servito Ajeti, che non si è fatto pregare, firmando il vantaggio. Una gioia durata però soltanto sette minuti: al 32' Elsnik, lasciato troppo libero in area di rigore, ha trovato il pareggio.

Nella ripresa serviva un Lugano più coraggioso per provare a battere la formazione di Albert Riera. Dopo una fase di gioco povera di occasioni, interrotta soltanto da una clamorosa opportunità sprecata da Behrens, che a tu per tu con il portiere ha tentato goffamente un pallonetto, la Stella Rossa ha trovato il gol del vantaggio con un gran destro dalla distanza dell'ex Milan Krunic. Una rete alla quale i bianconeri hanno risposto all'84' con il solito Moncada, bravo a farsi trovare pronto in area, e con un rigore trasformato da Grgic al 90'. Una vittoria meritata per un Lugano sempre sul pezzo come ormai ci ha abituato quest'anno.