Cuore e grinta: il Lugano batte la Stella Rossa
Tornato a giocare una competizione europea nella sua città, il Lugano ha battuto 3-2 la Stella Rossa grazie a un grande finale di partita
Tornato a giocare una competizione europea nella sua città, il Lugano ha battuto 3-2 la Stella Rossa grazie a un grande finale di partita
LUGANO - Una serata storica per il Lugano, tornato a disputare una competizione europea nella propria città dopo 31 anni. Ospite all'AIL Arena la Stella Rossa, compagine abituata ai palcoscenici continentali e dunque avversario particolarmente insidioso. Nonostante ciò, il FCL - autore sin qui di una stagione quasi perfetta - ha disputato una gara di spessore, vincendo per 3-2 sulla Stella Rossa al termine dell'ennesima prova fatta di sudore, carattere e grinta.
Per l'occasione, davanti a 7'898 spettatori, Mattia Croci-Torti ha deciso di puntare su Ajeti in attacco. Per il resto, il tecnico momò ha rispettato le attese, senza riservare particolari sorprese nello schieramento iniziale.
Nelle prime battute sono stati i serbi a rendersi pericolosi con un paio di conclusioni, sulle quali Von Ballmoos si è opposto molto bene. Frenato da un po' di timidezza e dall'emozione, il Lugano ha faticato a farsi vedere dalle parti di Magalhaes. Il primo squillo (e che squillo) è arrivato al 25', quando Steffen ha recuperato palla sulla trequarti e ha servito Ajeti, che non si è fatto pregare, firmando il vantaggio. Una gioia durata però soltanto sette minuti: al 32' Elsnik, lasciato troppo libero in area di rigore, ha trovato il pareggio.
Nella ripresa serviva un Lugano più coraggioso per provare a battere la formazione di Albert Riera. Dopo una fase di gioco povera di occasioni, interrotta soltanto da una clamorosa opportunità sprecata da Behrens, che a tu per tu con il portiere ha tentato goffamente un pallonetto, la Stella Rossa ha trovato il gol del vantaggio con un gran destro dalla distanza dell'ex Milan Krunic. Una rete alla quale i bianconeri hanno risposto all'84' con il solito Moncada, bravo a farsi trovare pronto in area, e con un rigore trasformato da Grgic al 90'. Una vittoria meritata per un Lugano sempre sul pezzo come ormai ci ha abituato quest'anno.
Archiviata la sfida odierna, Steffen e compagni saranno impegnati domenica a Pully in Coppa Svizzera, prima di tornare in campo giovedì prossimo sul terreno del Getafe.
LUGANO - STELLA ROSSA 3-2 (1-1)
Reti: 25' Ajeti 1-0; 32' Elsnik 1-1; 67' Krunic 1-2; 84' Moncada 2-2; 90' Grgic 3-2.
Lugano: Von Ballmoos, Papadopoulos, Mai, Delcroix, Karimov (74' Moncada), Bislimi, Grgic, Cimignani, Steffen (63' Pihlström), Dos Santos (79' Castro), Ajeti (63' Behrens).
Stella Rossa: Magalhaes, Gudelj, Gashtarov, Nakayama, Handel (64' Saracevic), Krunic, Elsnik, Ristic (75' Strika), Kostov, Lucic (75' Balov), Dieng.
In Europa League, da segnalare il facile successo per 4-0 del Milan sul campo del Salisburgo, grazie a una tripletta dello scatenato Cisse e alla rete di Ramos. Medesimo risultato con il quale il Leverkusen ha giganteggiato sul campo del Lech, grazie in particolare alla doppietta (entrambi i gol su rigore) di Schick.