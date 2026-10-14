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Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

La vicenda riguarda i premi di cassa malati non pagati. La vicenda raccontata sui social dal granconsigliere indipendente
Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
Ti-Press
di Cronaca Ticino
Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
La vicenda riguarda i premi di cassa malati non pagati. La vicenda raccontata sui social dal granconsigliere indipendente

MENDRISIO - A comunicarlo è lo stesso Roberto Ostinelli tramite i propri canali social: la Pretura di Mendrisio-Nord ha emesso a suo carico la sentenza di fallimento.

La vicenda, lo ricordiamo, riguarda i premi di cassa malati non pagati per due anni dal granconsigliere indipendente e dalla conseguente procedura avviata da un assicuratore malattia (qui la vicenda).

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Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

«Dal punto di vista procedurale - spiega il deputato - il ricorso al Tribunale delle assicurazioni andava fatto al momento del rigetto dell’opposizione o dell’intimazione. Davanti al pretore, all’udienza fallimentare le finestre per contestare il merito non c’erano più. Ma non fa niente».

Da qui la “promessa”: «Non arretro di un millimetro. Affronterò l’intera procedura fallimentare, con tutte le complicazioni del caso, ma con una missione precisa: raccontarvi la realtà dei fatti».

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