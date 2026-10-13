Un'insolita tifosa al campo da calcio, il guardiacaccia la abbatte

GIURA - Era diventata una sorta di mascotte per il FC Clos du Doubs, facendo capolino sul terreno di gioco persino durante le partite. Una volpe, ormai conosciuta dai frequentatori del campo da calcio di Saint-Ursanne, nel Canton Giura, è stata però abbattuta da un guardiacaccia. Una decisione che ha suscitato critiche e ha portato anche a una denuncia.