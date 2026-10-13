Le sequestrano 13 cavalli e 40 cani. E già le era stato vietato di tenere animali

La donna si è però dimostrata poco collaborativa e ha ignorato il divieto. Non ha consegnato gli animali entro i termini fissati, ovvero metà luglio. Di conseguenza, il servizio veterinario ha recuperato i 53 animali nel corso di un'operazione svoltasi mercoledì scorso, in collaborazione con la polizia.

Denuncia penale

Sul posto, le autorità hanno nuovamente riscontrato delle infrazioni, quali lettiere insufficienti, mancanza di acqua potabile per i cani e cure trascurate per gli equini. Il servizio veterinario ha sporto denuncia penale contro la proprietaria.