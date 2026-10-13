Grandine di agosto, Swiss Re stima danni per 1,7 miliardi

Il grave evento di grandine in Svizzera si è verificato in una zona relativamente densamente popolata, ha dichiarato Leopold Camara, responsabile della riassicurazione per il Nord, il Centro e l'Est Europa presso Swiss Re, durante una conferenza stampa in occasione dell'incontro del settore dei riassicuratori a Baden-Baden. Tuttavia, avrebbe potuto andare ancora peggio: «Lo stesso evento su Zurigo avrebbe probabilmente causato una perdita ancora molto maggiore».