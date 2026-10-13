Grandine di agosto, Swiss Re stima danni per 1,7 miliardi
Dei 1,7 miliardi di franchi di danni assicurati, circa 800 milioni riguardano i veicoli. Il maltempo estremo pesa sempre di più anche in Europa.
BERNA - I danni assicurati causati dal grave evento di grandine in Svizzera alla fine di agosto sono stimati dal riassicuratore Swiss Re a circa 1,7 miliardi di franchi. Il maltempo estremo sta diventando sempre più un fattore trainante degli eventi catastrofici anche in Europa, osserva il gruppo.
Il grave evento di grandine in Svizzera si è verificato in una zona relativamente densamente popolata, ha dichiarato Leopold Camara, responsabile della riassicurazione per il Nord, il Centro e l'Est Europa presso Swiss Re, durante una conferenza stampa in occasione dell'incontro del settore dei riassicuratori a Baden-Baden. Tuttavia, avrebbe potuto andare ancora peggio: «Lo stesso evento su Zurigo avrebbe probabilmente causato una perdita ancora molto maggiore».
Durante il violento temporale del 28 agosto 2026 si sono verificate, oltre a forti raffiche di vento, anche grandinate, con chicchi di grandine che localmente hanno raggiunto un diametro fino a cinque centimetri. Sono stati colpiti in particolare i cantoni di Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia.
Veicoli fortemente colpiti
I danni ai veicoli stanno diventando sempre più significativi in caso di eventi meteorologici estremi, rilevano i responsabili di Swiss Re. Un singolo evento può infatti coinvolgere migliaia di vetture. Secondo i dati, solo i danni ai veicoli a motore derivanti dalla grandine in Svizzera di fine agosto ammontano a circa 800 milioni di franchi.
Non si tratta di un evento isolato, sottolineano i responsabili di Swiss Re. Anche nel Nord Italia le tempeste di grandine di luglio e agosto 2026 hanno causato ingenti danni ai veicoli. Sta diventando sempre più importante anche la prevenzione: tra queste rientrano, ad esempio, avvisi il più possibile tempestivi su tali eventi o l'accesso a parcheggi coperti.