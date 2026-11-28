Chi abita a Wengen deve risparmiare l'acqua
La località si trova alle prese con una persistente siccità
LAUTERBRUNNEN - A causa di una persistente siccità, l'azienda idrica di Wengen, nell’Oberland bernese, invita a risparmiare acqua. Questa misura mira a garantire l'approvvigionamento, ma andrà anche a beneficio, indirettamente, della stazione sciistica e delle gare del Lauberhorn.
Il comune di Lauterbrunnen ha diffuso un appello lanciato dalla cooperativa Wasserwerk Wengen, in cui si segnala che le portate delle sorgenti sono fortemente diminuite. Di conseguenza, anche le riserve di acqua potabile sono in calo.
Fino a nuovo avviso, è quindi opportuno evitare di innaffiare piante, pulire cortili e terrazze e riempire piscine. Inoltre, la cooperativa chiede di preferire la doccia al bagno e di non lasciare scorrere l'acqua inutilmente.
«Ogni litro risparmiato contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento», si legge nell'opuscolo, di cui la piattaforma online Clarus News è stata la prima a dare notizia.
I cannoni da neve in azione
Mentre la popolazione è invitata a risparmiare acqua, i cannoni da neve sono in funzione per le festività di fine anno e per le gare di Coppa del Mondo di gennaio. Come ha spiegato ieri sera Andreas Mühlheim, direttore generale delle gare del Lauberhorn, alla radio SRF, l'innevamento artificiale non proviene dalle riserve di acqua potabile, ma esclusivamente dall'acqua derivante da un troppopieno.
Quest'ultima defluisce solo quando i bacini sono pieni; in caso contrario, l'acqua finirebbe inutilmente a scorrere a valle.
Poiché la siccità ha causato un forte calo di questo deflusso, Mühlheim accoglie con favore l'appello al risparmio idrico lanciato dall'azienda idrica. Infatti, se la popolazione riduce il proprio consumo, una maggiore quantità d'acqua alimenterà nuovamente lo sfioratore e sarà così disponibile per l'innevamento artificiale.
Il sindaco di Lauterbrunnen, Karl Näpflin, ha ricordato alla radio l'importanza degli sport invernali per la regione. «La situazione relativa all'approvvigionamento idrico quest'anno è più grave che mai», ha avvertito.