Fino a nuovo avviso, è quindi opportuno evitare di innaffiare piante, pulire cortili e terrazze e riempire piscine. Inoltre, la cooperativa chiede di preferire la doccia al bagno e di non lasciare scorrere l'acqua inutilmente.

«Ogni litro risparmiato contribuisce a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento», si legge nell'opuscolo, di cui la piattaforma online Clarus News è stata la prima a dare notizia.