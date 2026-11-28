Dai primi accertamenti è emerso che il diciottenne stava viaggiando da Bottenwil in direzione di Zofingen. Sulla Bottenwilerstrasse ha perso il controllo del veicolo, ha attraversato la corsia opposta e si è fermato soltanto nel bosco adiacente alla strada. Il conducente, che ha dichiarato di aver fatto una manovra di emergenza per schivare un animale, è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo senza riportare ferite.

Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico competente.