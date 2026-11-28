Evita un animale e finisce nel bosco: auto distrutta
Brutta avventura per un conducente 18enne nella notte tra venerdì e sabato a Zofingen
Brutta avventura per un conducente 18enne nella notte tra venerdì e sabato a Zofingen
ZOFINGEN - Un automobilista di 18 anni ha perso il controllo della vettura nella notte tra venerdì e sabato sulla Bottenwilerstrasse, nei pressi di Zofingen (AG), finendo la propria corsa nel bosco a lato della carreggiata. Il giovane è uscito illeso dall'incidente, mentre l'auto è da considerarsi un rottame.
L'allarme è arrivato alla centrale d'emergenza sabato 28 novembre 2026, poco dopo le 3: secondo la segnalazione, un conducente aveva sterzato per evitare un animale ed era finito nel bosco.
Dai primi accertamenti è emerso che il diciottenne stava viaggiando da Bottenwil in direzione di Zofingen. Sulla Bottenwilerstrasse ha perso il controllo del veicolo, ha attraversato la corsia opposta e si è fermato soltanto nel bosco adiacente alla strada. Il conducente, che ha dichiarato di aver fatto una manovra di emergenza per schivare un animale, è riuscito a uscire da solo dall'abitacolo senza riportare ferite.
Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico competente.