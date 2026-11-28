Al volante con i vetri ghiacciati: denunciati sei automobilisti
I conducenti rischiano una multa fino a 600 franchi. Nei casi più gravi, le conseguenze possono riguardare anche la patente
I conducenti rischiano una multa fino a 600 franchi. Nei casi più gravi, le conseguenze possono riguardare anche la patente
SAN GALLO - Sei automobilisti sono stati fermati e denunciati dalla polizia cantonale sangallese per aver circolato con i vetri del veicolo non adeguatamente liberati dal ghiaccio. I conducenti sono stati segnalati al Ministero pubblico e rischiano una multa di diverse centinaia di franchi.
I controlli sono stati effettuati venerdì mattina in diversi comuni del cantone, come comunicato sabato dalla polizia cantonale. In tutti i veicoli i parabrezza e, in alcuni casi, anche i finestrini laterali anteriori erano stati liberati solo parzialmente da ghiaccio e neve. Alcune vetture presentavano inoltre accumuli di neve sul cofano e sul tetto.
Gli automobilisti hanno potuto riprendere il viaggio soltanto dopo aver liberato completamente i vetri dal ghiaccio e aver rimosso la neve dai veicoli.
La polizia cantonale ha quindi ricordato le norme di sicurezza in vigore. Prima di mettersi al volante è necessario liberare completamente da neve e ghiaccio il parabrezza, i finestrini laterali anteriori, gli specchietti retrovisori esterni, le luci, gli indicatori di direzione e le targhe.
Anche il cofano e il tetto devono essere sgomberati dalla neve per evitare di mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Non è invece obbligatorio liberare dal ghiaccio i finestrini laterali posteriori e il lunotto.
Chi non rispetta queste disposizioni rischia una multa fino a 600 franchi. Nei casi più gravi, il Ministero pubblico può pronunciare una pena pecuniaria accompagnata da una cosiddetta multa di collegamento, con conseguente iscrizione nel casellario giudiziale. L'ufficio cantonale della circolazione competente valuta inoltre, in ogni caso, un eventuale ritiro della licenza di condurre.