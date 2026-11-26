L'uomo che punta sulla massa

Knobel in seguito puntualizza: «A livello nazionale adesso, contando anche quella di Grancia, abbiamo ben undici stazioni di rifornimento, tutte automatizzate. Riusciamo a tenere i prezzi bassi anche perché non abbiamo altri servizi annessi ai distributori. E poi puntiamo tantissimo sulla fedeltà dei clienti. "Ogni litro conta" è il nostro motto. Perché più clienti ci sono e più possiamo tenere i prezzi bassi».