Etzelpark ci va giù pesantissimo: raddoppio in Ticino e prezzi "stracciati"
La catena di distributori di benzina dopo avere aperto a Bellinzona, lancia una sede anche a Grancia. Ma spuntano già le prime critiche.
GRANCIA - Benzina a un franco e 69 centesimi al litro. Diesel a un franco e 99 centesimi al litro.
La catena Etzelpark non solo lancia i suoi nuovi prezzi anche in Ticino. Ma addirittura cala il bis a livello di strutture. Dopo la stazione di Bellinzona, aperta la scorsa estate, da ieri, mercoledì 25 novembre, la catena ha raddoppiato a sud delle Alpi, con una sede anche a Grancia.
«La nostra filosofia»
«Avendo raddoppiato le sedi ticinesi – dice il titolare dell'azienda Michael Knobel – ottimizziamo i costi della logistica e del trasporto del carburante. E quindi possiamo abbattere ulteriormente i prezzi. Anche di tanti centesimi al litro come in questa circostanza. Saremo sempre così. È la nostra filosofia, come già vi ho spiegato quando abbiamo aperto a Bellinzona».
Il dubbio
La domanda comunque sorge spontanea. A Bellinzona, nonostante le tante promesse estive, a un certo punto i prezzi della benzina e del diesel si sono comunque alzati. Eccome.
E a quel punto la concorrenza, che inizialmente era stata fortemente criticata dall'opinione pubblica, lo ha fatto notare.
«Sì – replica Knobel –. È vero che non abbiamo tenuto il prezzo di base costante. Ma è accaduto perché si è alzato il prezzo del petrolio in generale. Noi comunque, anche se l'economia globale ci ha imposto un aumento, abbiamo sempre tenuto prezzi concorrenziali. Non solo a Bellinzona. Bensì in tutta la Svizzera».
L'uomo che punta sulla massa
Knobel in seguito puntualizza: «A livello nazionale adesso, contando anche quella di Grancia, abbiamo ben undici stazioni di rifornimento, tutte automatizzate. Riusciamo a tenere i prezzi bassi anche perché non abbiamo altri servizi annessi ai distributori. E poi puntiamo tantissimo sulla fedeltà dei clienti. "Ogni litro conta" è il nostro motto. Perché più clienti ci sono e più possiamo tenere i prezzi bassi».
E ora?
Cosa accadrà adesso nella Svizzera italiana? Si accenderanno nuove polemiche come era accaduto la scorsa estate? «Prevedo che in Ticino presto anche gli altri distributori abbasseranno il costo del carburante», afferma il nostro interlocutore.
La critica
Pietro Lurati, portavoce e responsabile marketing della catena Euroservice, invita i consumatori a contestualizzare. «Ancora una volta Etzelpark entra sul mercato ticinese in un momento in cui i prezzi stanno generalmente calando – annota –. Facile fare propaganda così. Anche la nostra catena ha abbassato i prezzi. E non perché Etzelpark ha raddoppiato in Ticino».
Poi, una parentesi: «I prezzi della loro stazione a Bellinzona sarebbero aumentati per colpa del mercato internazionale? Non ci credo. Se si promette che i prezzi resteranno bassi, si deve restare coerenti».
Un modello che fa discutere
Lurati aggiunge: «Il modello di Etzelpark non è paragonabile a quello degli altri benzinai. Hanno solo carburante. Nessun altro servizio. E la gente dei servizi ha bisogno. Il consumatore non vive solo di benzina. E poi c'è un altro aspetto da considerare. È vero che il consumatore risparmia. Ma questo modello non porta posti di lavoro. Cosa che le altre stazioni di servizio fanno. Quindi occhio a non mitizzare Etzelpark».
Frecciata alla politica
In seguito, una frecciatina alla politica. «Alcuni ci hanno fatto passare per quelli che lucrano sulle spalle dei consumatori. Non è così. E lo abbiamo dimostrato in tutte le salse. Se la politica ci vuole dare una mano a contenere i prezzi piuttosto ci aiuti nel ridurre tassi e dazi».
Infine una mano tesa a Etzelpark. Una sorta di appello. «Sarebbe bello che questa catena instaurasse un dialogo costruttivo con chi è già presente sul territorio, con gli altri distributori. Io sono disponibile. Penso che anche altri siano d'accordo con me».
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