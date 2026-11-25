Anche San Bernardino si è risvegliata in un clima tipicamente invernale. Diversi centimetri di neve hanno ricoperto case e alberi. La situazione sull'A13 è sempre stata sotto controllo grazie anche al pronto intervento dei mezzi di manutenzione del Cantone. La neve dovrebbe continuare a cadere fino a metà giornata di giovedì.

Nel Luganese sono imbiancati, ad esempio, i Denti della Vecchia e altre cime nei dintorni della città. Identica situazione sul Monte Generoso.