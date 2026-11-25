La neve era attesa, è arrivata (e SanBe si sveglia nel bianco)
Entro giovedì mattina potrebbero accumularsi fino a cinque centimetri sopra i 1000 metri sul livello del mare (e anche 20 centimetri, più in alto)
Entro giovedì mattina potrebbero accumularsi fino a cinque centimetri sopra i 1000 metri sul livello del mare (e anche 20 centimetri, più in alto)
BELLINZONA - Era attesa, almeno fino a una certa quota, ed è arrivata. La neve è scesa fino a circa 1000 metri sul livello del mare un po' in tutto il territorio ticinese.
Rispettate le previsioni di MeteoSvizzera, che indicava precipitazioni più frequenti sul Ticino centro-meridionale. Le webcam dislocate sul territorio cantonale mostrano un manto bianco che ha ricoperto pendii e boschi, fino al fondovalle in Alta Leventina. Come al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, dove la neve arriva fino al margine della carreggiata (che è, invece, perfettamente pulita).
Anche San Bernardino si è risvegliata in un clima tipicamente invernale. Diversi centimetri di neve hanno ricoperto case e alberi. La situazione sull'A13 è sempre stata sotto controllo grazie anche al pronto intervento dei mezzi di manutenzione del Cantone. La neve dovrebbe continuare a cadere fino a metà giornata di giovedì.
Nel Luganese sono imbiancati, ad esempio, i Denti della Vecchia e altre cime nei dintorni della città. Identica situazione sul Monte Generoso.
MeteoSvizzera prevede che, entro giovedì mattina, sopra i 1000 metri si potranno accumulare da uno a cinque centimetri di neve fresca, che possono diventare fino a 15 sopra i 1300 metri. Localmente, sul Ticino centrale e meridionale, potranno arrivare addirittura a 20 centimetri.