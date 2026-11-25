Perequazione, sorridono le casse del Ticino
Il Consiglio federale conferma le cifre della perequazione finanziaria per il 2027, che coinvolgono 6,9 miliardi di franchi distribuiti tra Cantoni beneficiari e contribuenti.
BERNA - Dalla perequazione finanziaria, il Ticino riceverà nel 2027 112 milioni di franchi (+13,7 milioni rispetto al 2026), mentre i Grigioni ne incasseranno poco più di 220 milioni (+10,4 milioni).
Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale che, dopo aver sentito i Cantoni, ha confermato le cifre pubblicate a inizio giugno dall'Amministrazione federale delle finanze.
In totale, 6,9 miliardi di franchi circoleranno tra Confederazione e Cantoni nell'ambito della perequazione finanziaria per l'anno prossimo. Si tratta di 527 milioni in più rispetto a quest'anno, indica una nota governativa odierna.
Otto Cantoni saranno chiamati alla cassa con Zugo e Ginevra in cima alla lista con rispettivamente 529 e 497 milioni di franchi da versare. Gli altri sono Zurigo, Svitto, Basilea Città, Nidvaldo, Sciaffusa e Appenzello Interno.
Gli altri Cantoni beneficeranno invece della perequazione: il più "fortunato" è Berna che riceverà circa 1,7 miliardi di franchi, seguito dal Vallese con 897 milioni e da Argovia con 709.
Dei 6,9 miliardi, 5,7 provengono dalla perequazione delle risorse (+540 milioni dal 2026), 900 milioni dalla compensazione degli oneri e 300 dalle misure temporanee. Nel complesso, la Confederazione si assume il 60% dei versamenti, mentre i Cantoni il 40%.