Giovani in fuga da qui? Ecco perché preferiscono andare altrove: il video
Spazi di ritrovo insufficienti, poche attività e la sensazione di non essere ascoltati. Lo raccontano i momò, intervistati da Tio. E una ricerca conferma il loro disagio.
MENDRISIOTTO - «Se volessi uscire la sera non saprei dove andare». È una delle voci raccolte da Tio tra i giovani del Mendrisiotto. Ragazzi e ragazze che, tutto sommato, nella regione si trovano bene, ma che quando vogliono uscire, divertirsi o semplicemente incontrare gli amici si scontrano spesso con lo stesso problema: mancano le alternative. Sono «sempre gli stessi posti». C'è chi si annoia, chi il sabato sera preferisce andare direttamente a Lugano o a Como e chi vorrebbe soltanto un luogo dove ritrovarsi, magari al caldo durante l'inverno. E c'è anche chi preferisce stare a casa, proprio «perché non c'è niente qui». Eppure, per i giovani momò non servono necessariamente grandi strutture: a volte basterebbe uno spazio dove stare insieme, senza dover per forza consumare qualcosa.
E non sono soltanto impressioni. A confermarlo è Dixit 2.0, una ricerca tra pari promossa da Radix Svizzera italiana, che ha coinvolto 244 giovani del Mendrisiotto tra i 12 e i 24 anni. L'obiettivo? Capire come vivono il territorio, che cosa li fa stare bene e, soprattutto, che cosa manca. La particolarità dell'indagine è che i ragazzi non si sono limitati a rispondere alle domande: 14 di loro hanno partecipato attivamente alla ricerca, intervistando i propri coetanei. Il risultato? Quasi il 60% degli intervistati ritiene insufficienti gli spazi di ritrovo disponibili.
Per capire meglio questa realtà, anche noi abbiamo voluto ascoltare chi la vive ogni giorno. Abbiamo incontrato alcuni giovani fuori dal Liceo di Mendrisio, raccogliendo le loro testimonianze. E dalle loro parole emerge che non è soltanto una questione di noia. C'è anche il tema della sicurezza. Se molti si sentono tranquilli nel Mendrisiotto, altri preferiscono evitare determinate zone, soprattutto nelle ore serali. Tra i luoghi che suscitano maggiori preoccupazioni, in particolare tra le ragazze, ci sono le stazioni di Mendrisio e Chiasso, alcuni sottopassaggi e le aree poco illuminate.
Ma c'è anche un disagio meno visibile, eppure molto sentito: «Non siamo molto ascoltati», racconta una giovane a Tio. A suo avviso, coinvolgere maggiormente le nuove generazioni nelle decisioni aiuterebbe a comprenderne meglio le esigenze. Perché i giovani si capiscono tra loro, parlano lo stesso linguaggio. Alcuni la definiscono una questione di «cultura». Una percezione che trova riscontro anche nei risultati della ricerca.
Il quadro che emerge è quindi più complesso di un semplice «qui non c'è niente da fare». I giovani vorrebbero più attività sportive, concerti, eventi e luoghi accessibili anche la sera. Ma soprattutto chiedono spazi in cui sentirsi accolti, liberi di esprimersi e parte della comunità. E vorrebbero contribuire in prima persona a crearli. Tra le proposte raccolte ci sono sale comunali aperte ai ragazzi, centri giovanili accessibili tutto l'anno e persino spazi da gestire autonomamente. Il desiderio, insomma, è anche quello di essere coinvolti.
Adesso cambierà qualcosa? È la domanda che resta sul tavolo. La ricerca, commissionata a Radix dalle città di Mendrisio e Chiasso per conto dei Comuni del Mendrisiotto, non si limita infatti a fotografare la situazione. Il rapporto contiene anche raccomandazioni concrete per le istituzioni: incontrare i giovani e confrontarsi con loro, sviluppare una rete regionale di spazi e attività, valorizzare le strutture già esistenti e aiutare gli adulti ad ascoltare meglio le nuove generazioni.
Per ora si tratta di indicazioni, non di interventi già decisi. Ma un primo passo è stato fatto: ai ragazzi è stato chiesto che cosa desiderano davvero. Resta da vedere se saranno ascoltati. La sfida, per i Comuni, sarà trasformare quelle risposte in qualcosa di concreto, senza lasciarle soltanto sulla carta.