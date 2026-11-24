E non sono soltanto impressioni. A confermarlo è Dixit 2.0, una ricerca tra pari promossa da Radix Svizzera italiana, che ha coinvolto 244 giovani del Mendrisiotto tra i 12 e i 24 anni. L'obiettivo? Capire come vivono il territorio, che cosa li fa stare bene e, soprattutto, che cosa manca. La particolarità dell'indagine è che i ragazzi non si sono limitati a rispondere alle domande: 14 di loro hanno partecipato attivamente alla ricerca, intervistando i propri coetanei. Il risultato? Quasi il 60% degli intervistati ritiene insufficienti gli spazi di ritrovo disponibili.