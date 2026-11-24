"La melodia della luce", la prevendita è aperta
La fiaba musicale dell'OSI torna al PalaCinema di Locarno: appuntamento il 19 dicembre nell'ambito di Winterland
LOCARNO - È aperta la prevendita per la nuova Fiaba musicale dell'Orchestra della Svizzera italiana, in programma sabato 19 dicembre al PalaCinema di Locarno a partire dalle 14.30, nella cornice di Winterland 2026-2027. Dopo "Un abbraccio di stelle" (2024) e "Nel cuore del tempo" (2025), l'edizione 2026 si ispira alla fiaba "La melodia della luce". I biglietti costano 5 franchi a persona, in categoria unica, e sono in vendita su www.osi.swiss.
Ideato da Davide Grampa e prodotto dall'OSI con il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), l'Associazione OGGIMUSICA, l'Accademia Ticinese Arti Sceniche (ATAS) e Winterland Ascona-Locarno, in collaborazione con il PalaCinema Locarno, l'appuntamento per grandi e piccini rientra fra gli eventi di be connected, la rassegna dell'orchestra pensata per avvicinare nuovo pubblico alla musica classica.
La fiaba natalizia inedita che fa da filo conduttore è stata scritta da Davide Grampa e illustrata da Alberto Barone e Rafael Grieco per Winterland 2026-2027. Il racconto sarà narrato all'interno dello Spazio PalaCinema, con la regia di Davide Grampa e Fabrizio Rosso.
Si tratta di una fiaba musicale ed esperienziale, costruita attraverso la danza e la recitazione dei ballerini e degli attori dell'ATAS e della solista e attrice Lucia Angeretti, affiancati dai musicisti dell'OSI e del Corso d'improvvisazione libera del CSI, oltre che dalla voce narrante di Claudio Moneta.
Protagonista della storia è Maria, una giovane maestra di pianoforte che insegna ai bambini un segreto prezioso: prima che una melodia possa nascere, bisogna lasciare spazio al silenzio. Un giorno uno spartito misterioso dalle note dorate arriva tra le sue mani e, quando lei comincia a suonarlo, una musica incantata si diffonde per le vie di Locarno. I bambini ne riconoscono la magia, mentre gli adulti, distratti dal frastuono dei propri pensieri, sembrano aver dimenticato come si ascolta.
Nella notte di Natale le note del pianoforte si intrecciano con quelle di un violino, dando vita a una musica capace di unire i cuori e di annunciare una nuova vita. Le note si sollevano nell'aria e si trasformano in piccole luci dorate: un annuncio di speranza, una promessa di amore e di rinascita che si diffonde sulla città.
Le musiche eseguite dall'Orchestra della Svizzera italiana, guidata dalla direttrice Onna Stäheli, sono tratte da celebri composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Béla Bartók, Benjamin Britten e Antonín Dvořák, brani che accompagneranno il pubblico lungo il percorso della fiaba fino al finale.
L'evento, sostenuto da BancaStato in qualità di sponsor principale, prevede tre repliche nel pomeriggio di sabato 19 dicembre, della durata di un'ora ciascuna, a partire dalle 14.30.