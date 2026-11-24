La fiaba natalizia inedita che fa da filo conduttore è stata scritta da Davide Grampa e illustrata da Alberto Barone e Rafael Grieco per Winterland 2026-2027. Il racconto sarà narrato all'interno dello Spazio PalaCinema, con la regia di Davide Grampa e Fabrizio Rosso.

Si tratta di una fiaba musicale ed esperienziale, costruita attraverso la danza e la recitazione dei ballerini e degli attori dell'ATAS e della solista e attrice Lucia Angeretti, affiancati dai musicisti dell'OSI e del Corso d'improvvisazione libera del CSI, oltre che dalla voce narrante di Claudio Moneta.