Il ragazzo ha dapprima cozzato contro il parabrezza dell'automobile, per poi essere sbalzato sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Il conducente si è allontanato in direzione della rotonda, imboccando successivamente via Bellinzona e via Franscini.

All'intersezione con via Quinta, il veicolo ha quindi colpito un'automobile parcheggiata. È qui che il 50enne è stato infine intercettato, anche grazie all'intervento di un privato.