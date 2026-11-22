Quattordicenne investito mentre era in bici, la sua vita è in pericolo
Il giovane è stato urtato da un'auto mentre percorreva via Guisan. Il conducente, che non si è fermato, è stato intercettato dopo aver colpito una vettura parcheggiata.
Il giovane è stato urtato da un'auto mentre percorreva via Guisan. Il conducente, che non si è fermato, è stato intercettato dopo aver colpito una vettura parcheggiata.
BIASCA - Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente della circolazione avvenuto ieri sera, 21 novembre, a Biasca. Il giovane, che si trovava in sella a una bicicletta, è stato investito da un'automobile. Le sue condizioni sono gravi e, secondo una prima valutazione medica, le ferite riportate sono tali da metterne in pericolo la vita.
Come comunica la Polizia cantonale, l'incidente si è verificato attorno alle 23.30 in via Guisan. Stando a una prima ricostruzione, il 14enne, cittadino svizzero domiciliato in Riviera, stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, è stato urtato da tergo da un veicolo condotto da un 50enne cittadino italiano residente nella regione.
Il ragazzo ha dapprima cozzato contro il parabrezza dell'automobile, per poi essere sbalzato sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Il conducente si è allontanato in direzione della rotonda, imboccando successivamente via Bellinzona e via Franscini.
All'intersezione con via Quinta, il veicolo ha quindi colpito un'automobile parcheggiata. È qui che il 50enne è stato infine intercettato, anche grazie all'intervento di un privato.
Sul luogo dell'investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori di Tre Valli Soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure, il 14enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Le circostanze esatte dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.
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