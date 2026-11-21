Il direttore artistico Erik Bernasconi ha commentato: «È stata una vera gioia vedere la passione e l'impegno con cui hanno lavorato le giurie, che hanno regalato al nostro festival il loro tempo e il loro spirito critico, dandoci ancora una volta una visione di speranza verso la società futura».

La presidente Flavia Marone ha aggiunto: «Sono molto felice del palmarès di quest’edizione e in quanto le ragazze e i ragazzi delle giurie hanno colto con i film scelti lo spirito del nostro Festival, che è quello di poter trasmettere loro dei messaggi importanti attraverso la visione dei film proposti. Questo mi riempie di gioia perché vuol dire che anche la 39a edizione ha fatto centro».