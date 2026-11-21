Castellinaria, ecco i vincitori
Il Castello d’Oro a Risa and The Wind Phone e il premio Tre Castelli a The Altar Boys
Il Castello d’Oro a Risa and The Wind Phone e il premio Tre Castelli a The Altar Boys
GIUBIASCO - Si conclude così la 39a edizione del Festival, che attraverso le proiezioni, gli incontri e i momenti di approfondimento ha proposto storie e punti di vista capaci di emozionare, divertire e, soprattutto, far riflettere. Perché il cinema continua a rivestire un ruolo fondamentale: non è soltanto intrattenimento, ma uno strumento prezioso per dare voce a temi importanti, aprire nuove prospettive e creare occasioni di dialogo e confronto su argomenti che, nella quotidianità, non sempre trovano lo spazio per essere affrontati. Un’opportunità rivolta alle giovani generazioni, ma anche al pubblico adulto, per guardare la realtà da angolazioni diverse e lasciarsi interrogare dalle storie raccontate sul grande schermo.
Scoprite il palmarès completo della 39a edizione
Sono stati assegnati sabato 21 novembre i premi di questa 39a edizione di Castellinaria Festival del cinema giovane. Benjamin Bat - il pipistrello canterino, il film d’animazione di Patrick Raats e Sarah Sutter, si è aggiudicato il premio Unicef della giuria Piccola Rassegna.
Per il Concorso Kids, il grande vincitore è Risa and The Wind Phone, di Juan Cabral, che ha ricevuto il Castello d’Oro della Giuria Kids e il Premio Fuori le Mura, assegnato dall'omonima giuria. Nelle motivazioni, le giurie hanno sottolineato la capacità del film di intrecciare realtà e finzione, affrontando con sensibilità il tema della perdita e del legame con le persone care che non ci sono più, attraverso una fotografia particolarmente curata e suggestiva.
Infine, nel Concorso Kids, hanno vinto La piccola Amélie (Castello d’Argento), Splish Splash Forever! (Castello di Bronzo), La vita segreta dei giocattoli (Premio Arturo).
La Giuria del Concorso Young ha premiato con il Premio Tre Castelli The Altar Boys, di Piotr Domalewski, pellicola capace di dare voce al desiderio delle nuove generazioni di cambiare la realtà che le circonda, mettendo in discussione mentalità radicate e richiamando l’attenzione sull’importanza di portare avanti insegnamenti e valori troppo spesso dimenticati.
Gli altri premi sono stati assegnati a Mr. Nobody Against Putin (Premio Ambiente è Qualità di Vita), a Sunniva Eir Tangvik Kveum per Nipster (Premio Utopia), a Sad Girlz (Premio Crescere Insieme), mentre una menzione speciale è andata a Nuclear Boy.
Nel Concorso Castellincorto, dedicato ai cortometraggi, la giuria ufficiale ha conferito il Premio Daniel a The burial of the black cat di Maryam Esmaeili, e una menzione speciale a I Could Kill Her di Caro Weller. La giuria Oltre le Sbarre ha invece dato la sua menzione a Ultimatum, di Desirée e Jean-Luc Mwepu.
Infine, il pubblico ha premiato Invisibles, di Junna Chif, nella categoria lungometraggi, e Breathe One Time Out of Three, di Charlyne Genoud, Svizzera, 2026, nella categoria Castellincorto.
Il direttore artistico Erik Bernasconi ha commentato: «È stata una vera gioia vedere la passione e l'impegno con cui hanno lavorato le giurie, che hanno regalato al nostro festival il loro tempo e il loro spirito critico, dandoci ancora una volta una visione di speranza verso la società futura».
La presidente Flavia Marone ha aggiunto: «Sono molto felice del palmarès di quest’edizione e in quanto le ragazze e i ragazzi delle giurie hanno colto con i film scelti lo spirito del nostro Festival, che è quello di poter trasmettere loro dei messaggi importanti attraverso la visione dei film proposti. Questo mi riempie di gioia perché vuol dire che anche la 39a edizione ha fatto centro».
Castellinaria torna a novembre del prossimo anno.