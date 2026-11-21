Quattro anni e mezzo alla manager di via Nassa
La decisione della corte. La 52enne imprenditrice italiana dovrà anche lasciare la Svizzera per otto anni dopo la condanna per truffa aggravata.
LUGANO - Quattro anni e mezzo di detenzione e l’espulsione dalla Svizzera per otto anni. Si tratta della pena inflitta alla 52enne imprenditrice italiana riconosciuta colpevole di truffa aggravata.
La Corte delle Assise Criminali presieduta dal giudice Paolo Bordoli (giudici a latere Emilie Mordasini e Luca Zorzi, con gli assessori giurati) ha accertato l'utilizzo dello schema Ponzi: il denaro dei clienti serviva soprattutto a coprire le spese delle società, mentre quasi 1,7 milioni sarebbero stati usati per fini personali. La pena tiene conto della parziale collaborazione.
La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso
Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l’arresto della donna. L’inchiesta, avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, era stata poi estesa alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, attraverso il gruppo societario con sede in via Nassa l’imputata proponeva alla clientela investimenti finanziari fittizi. Non avendo sin dall’inizio alcuna intenzione di rispettare gli impegni assunti, avrebbe utilizzato il denaro raccolto per rimborsare altri clienti secondo la modalità del «buco tappa buco», versarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso del valore di circa tre milioni e mezzo.
L'accusa: chiesti sette anni
Il procuratore pubblico Daniele Galliano aveva definito estremamente grave la colpa dell’imputata, chiedendo una pena di sette anni. «Il piano criminoso elaborato dimostra una notevole ingegnosità e si è tradotto in un’attività delinquenziale intensa e preoccupante. L’imputata ha smesso soltanto perché è stata arrestata».
Una cura dell’immagine «maniacale»
Secondo l’accusa, la donna aveva agito «per un fine di lucro diretto, cercando un guadagno facile attraverso espedienti. La cura dell’immagine era maniacale: riviste, video, presentazioni e brochure. Ha gravemente tradito la fiducia dei clienti, convinti della serietà del suo agire», arrivando, nel caso di alcune vittime, a «polverizzare anche i risparmi di una vita».
La difesa: «Riduzione significativa della pena»
Il legale dell’imputata, l’avvocato Emanuele Stauffer, si era detto «scioccato e sorpreso» dalla richiesta di sette anni di detenzione formulata dall’accusa, giudicata «troppo alta». Aveva quindi chiesto «una riduzione significativa della pena», commisurata alla colpa e non superiore a tre anni (con una parte da espiare corrispondente al carcere preventivo già sofferto dall’imputata). Aveva inoltre chiesto l’estromissione di due accusatori privati.
La difesa: «Convinta di agire nella legalità»
Per la difesa, «la donna aveva agito con dolo eventuale», ma con «una sensazione di liceità nel suo agire». Il suo modus operandi «è sempre stato lo stesso» e si fondava sulla convinzione «di agire con correttezza e nella legalità».
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