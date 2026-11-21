La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso

Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l’arresto della donna. L’inchiesta, avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, era stata poi estesa alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, attraverso il gruppo societario con sede in via Nassa l’imputata proponeva alla clientela investimenti finanziari fittizi. Non avendo sin dall’inizio alcuna intenzione di rispettare gli impegni assunti, avrebbe utilizzato il denaro raccolto per rimborsare altri clienti secondo la modalità del «buco tappa buco», versarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso del valore di circa tre milioni e mezzo.

L'accusa: chiesti sette anni

Il procuratore pubblico Daniele Galliano aveva definito estremamente grave la colpa dell’imputata, chiedendo una pena di sette anni. «Il piano criminoso elaborato dimostra una notevole ingegnosità e si è tradotto in un’attività delinquenziale intensa e preoccupante. L’imputata ha smesso soltanto perché è stata arrestata».