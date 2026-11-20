Un messaggio che respinge al mittente la corsa agli armamenti: «Siamo una giovane generazione che non ci sta più con una politica e una mentalità di un vecchio mondo, che crede che la sicurezza la si possa acquisire attraverso le armi».

Le vere emergenze, sottolinea Demaria, sono il clima, i premi di cassa malati in continuo aumento e gli affitti che prosciugano i salari. «Non è possibile che i soldi ci siano sempre per le guerre, invece per le cose di cui noi abbiamo estremamente bisogno non ci siano mai», incalza il deputato.