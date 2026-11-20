«Questo è solo l'Atto I». La generazione "no future" scende in piazza... Ed è numerosissima
Striscioni e cori nel capoluogo. I giovani esigono un cambio di rotta. Yannick Demaria: «Basta con la mentalità del vecchio mondo».
Striscioni e cori nel capoluogo. I giovani esigono un cambio di rotta. Yannick Demaria: «Basta con la mentalità del vecchio mondo».
BELLINZONA - «Oggi la lezione si fa in piazza». Ma anche «Sciopero per il futuro» e un ironico «Go to therapy - Not war». Dietro questi striscioni, affiancati da bandiere arcobaleno e colombe che invocano «Pace e solidarietà internazionale», circa 1.500 giovani, secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza a Bellinzona per lo sciopero contro l'austerità e la militarizzazione.
A dare voce alla mobilitazione è anche Yannick Demaria, deputato GISO-PS in Gran Consiglio, che va dritto al centro della questione: «Siamo definiti una generazione "no future". Abbiamo tutte le crisi multiple del Paese che si intrecciano fra loro ed è chiaro che qualcosa deve cambiare in maniera importante».
Un messaggio che respinge al mittente la corsa agli armamenti: «Siamo una giovane generazione che non ci sta più con una politica e una mentalità di un vecchio mondo, che crede che la sicurezza la si possa acquisire attraverso le armi».
Le vere emergenze, sottolinea Demaria, sono il clima, i premi di cassa malati in continuo aumento e gli affitti che prosciugano i salari. «Non è possibile che i soldi ci siano sempre per le guerre, invece per le cose di cui noi abbiamo estremamente bisogno non ci siano mai», incalza il deputato.
La richiesta è quindi un'inversione di marcia totale. Meno spese militari, più risorse per le scuole: «Chiediamo di prendere i soldi che ci sono sempre per il riarmo e per le armi, che sono costruite proprio per ammazzare persone, e dirottarli invece sulla formazione e sulla crisi climatica».
Per abbattere il costo della vita, la piazza rivendica servizi pubblici, dai trasporti alla sanità, liberi dall'ossessione del profitto. Una visione che il deputato GISO fotografa con una metafora: «L'obiettivo di un ospedale pubblico è avere tutti i lettini vuoti, mentre l'obiettivo di un ospedale privato è avere tutti i lettini pieni».
Per questo, aggiunge, bisogna rimettere al centro le nuove generazioni: «anche a scapito di profitti grandissimi che i super ricchi continuano a fare».
La manifestazione andata in scena a Bellinzona, però, è soltanto l'inizio. «Questo lo possiamo chiamare quasi un atto uno. Sicuramente andremo avanti», promette Demaria. Lo sguardo è già rivolto a livello nazionale: tra due giorni, infatti, i giovani di tutta la Svizzera decideranno insieme le prossime mosse. La generazione "no future", a quanto pare, ha appena iniziato a fare rumore.