LUGANO - Di fronte alle critiche dell'MPS che questa mattina ha definito inutile l'aeroporto di Lugano e ha chiesto la chiusura dello scalo luganese, sbotta nel pomeriggio l'ASPASI, l'Associazione Passeggeri e Aeroporti Svizzera italiana: «Chiudere l'aeroporto? Un errore irreparabile», scrive nella nota stampa diffusa alle redazioni. L'associazione respinge la richiesta dell'MPS di negare ogni finanziamento allo scalo e contesta l'idea che l'aeroporto possa essere un lusso per pochi. «È la base della REGA, forma i piloti, dà lavoro a migliaia di persone e collega l'economia ticinese al resto della Svizzera e dell'Europa. Non a caso, quando la Confederazione voleva tagliare i contributi allo scalo, ASPASI ha potuto contare sul sostegno compatto delle principali associazioni economiche e turistiche ticinesi, attraverso una lettera congiunta».