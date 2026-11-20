Sbotta l'ASPASI: «L'aeroporto non è un lusso per pochi, è il cuore del Ticino»
L'Associazione Passeggeri difende lo scalo luganese, sottolineando il ruolo strategico per economia e servizi del territorio.
LUGANO - Di fronte alle critiche dell'MPS che questa mattina ha definito inutile l'aeroporto di Lugano e ha chiesto la chiusura dello scalo luganese, sbotta nel pomeriggio l'ASPASI, l'Associazione Passeggeri e Aeroporti Svizzera italiana: «Chiudere l'aeroporto? Un errore irreparabile», scrive nella nota stampa diffusa alle redazioni. L'associazione respinge la richiesta dell'MPS di negare ogni finanziamento allo scalo e contesta l'idea che l'aeroporto possa essere un lusso per pochi. «È la base della REGA, forma i piloti, dà lavoro a migliaia di persone e collega l'economia ticinese al resto della Svizzera e dell'Europa. Non a caso, quando la Confederazione voleva tagliare i contributi allo scalo, ASPASI ha potuto contare sul sostegno compatto delle principali associazioni economiche e turistiche ticinesi, attraverso una lettera congiunta».
Inoltre, fa notare l'associazione, i contributi federali alla sicurezza aerea «non provengono dalle tasse dei cittadini, ma dal Fondo speciale per il traffico aereo, alimentato dalle imposte sul carburante dell'aviazione stessa. Il Parlamento federale lo ha confermato respingendo i tagli proposti. Un aeroporto chiuso non si riapre più: rinunciarvi significherebbe isolare ulteriormente il Ticino».
L'Aspasi dunque promuove a pieni voti il percorso indicato dal Municipio con i due messaggi presentati ieri. «Dopo anni di incertezza, lo scalo dispone finalmente di una strategia chiara e di un orizzonte di lungo periodo: concessione federale rinnovata fino al 2056, nuova scheda PSIA attesa nel 2027 e un modello di gestione solido e sostenibile».
Infine l'associazione ricorda che a dicembre il Consiglio nazionale sarà chiamato a pronunciarsi sull'apertura del cabotaggio aereo, già approvata dal Consiglio degli Stati in settembre. «La modifica permetterebbe a compagnie europee di operare voli interni svizzeri, a cominciare dalla tratta Lugano-Ginevra, oggi priva di collegamenti aerei, mentre in treno andata e ritorno richiede quasi una giornata intera. ASPASI invita la deputazione ticinese e tutti i consiglieri nazionali a sostenere questa apertura. Perché l'opportunità si concretizzi, l'aeroporto deve farsi trovare pronto. Il nuovo terminal è previsto solo nel 2033: il collegamento con Ginevra non può aspettare fino ad allora e va riattivato con le infrastrutture attuali non appena Berna avrà dato il via libera».