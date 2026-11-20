Il Natale diffuso di Mendrisio (e dei suoi quartieri) si presenta
Torna la pista di ghiaccio di Piazzale alla Valle e il mercatino di San Nicolao, a Rancate la Via degli Elfi e ad Arzo la cavalcata dei Re Magi.
MENDRISIO - Il tradizionale scambio degli auguri tra autorità e popolazione cambia sede e formula. Sabato 19 dicembre, dalle 16:00, la cerimonia si svolgerà per la prima volta in Piazza del Ponte, con una formula pensata per favorire l’incontro e la convivialità.
Sarà anche l’occasione per ripercorrere il 2026, un anno in cui i dieci quartieri sono stati protagonisti di numerose iniziative.
«Le nostre piazze sono luoghi di incontro, dove si costruiscono ogni giorno le relazioni che danno vita alla nostra comunità», sottolinea via nota stampa il sindaco Samuele Cavadini.
Il Natale momò, però, inizierà già alla fine di questo mese il 28 novembre con la pista di ghiaccio di Piazzale alla Valle, che quest’anno resterà aperta fino alla fine di gennaio. L’inaugurazione ufficiale, con lo spettacolo sul ghiaccio, è prevista domenica 29 novembre alle 17:30.
Sabato 5 dicembre alle 11:00 il piazzale de LaFilanda ospiterà una festa per la Giornata internazionale del volontariato. In quell’occasione sarà inaugurato un intervento poetico inciso sulla piazza, dedicato alle volontarie e ai volontari. Lo stesso giorno si terrà il Mercatino di Natale nel nucleo, con l’arrivo di San Nicolao in Piazza del Ponte. San Nicolao farà visita anche a diversi quartieri.
Nei quartieri le associazioni locali organizzeranno mercatini e momenti conviviali. Tra questi l'apprezzatissima e suggestiva Via degli Elfi a Rancate (28 novembre) e l'ormai storica Cavalcata dei Re Magi ad Arzo (6 gennaio).
In programma anche diversi concerti: la Civica Filarmonica Mendrisio suonerà il 6 dicembre al Centro Manifestazioni Mercato Coperto, il Coro Polifonico Benedetto Marcello canterà l’8 dicembre alla Chiesa dei Cappuccini.
Le festività si chiudono con un gesto ecosolidale: il 7 gennaio si potrà consegnare il proprio albero di Natale in Piazza del Ponte. Gli alberi raccolti saranno poi portati nel lago Ceresio, dove diventeranno rifugi naturali per la biodiversità.