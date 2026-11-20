Gli scenari

Le ipotesi degli ultimi anni sono state diverse. Prima lo stabile Efg in viale Franscini, bocciato alle urne nel 2024. Poi la Torre Est del Polo sportivo e degli eventi di Cornaredo e il comparto Efg in via Peri, proposti dalla Città e scartati dall'allora responsabile della Giustizia Claudio Zali, che puntava invece sull'acquisto dell'ex Ptt a Viganello e su una nuova sede a Bioggio per Procura e Polizia. Scenari naufragati - in parallelo al peggioramento dei rapporti fra Palazzo civico e l'ex consigliere di Stato - per la distanza sul prezzo d'acquisto e per motivi pianificatori legati alla vicinanza dell'aeroporto.

Secondo quanto appreso dal quotidiano, sarebbe tornata in auge proprio l'ipotesi dell'ex Ptt a Viganello, ma senza acquisto: in via transitoria per la Giustizia e a più lungo termine per altri uffici cantonali. Per Procura e Polizia si guarda invece ad altre zone della città ben collegate: attendibile l'opzione Csia - non la scuola, ma il terreno di proprietà cantonale -, con in lizza anche uno stabile in zona Pambio-Noranco.