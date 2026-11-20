Giustizia, la sede resterà a Lugano
Città e Cantone tornano a dialogare, entro Natale dovrebbe arrivare la decisione
LUGANO - L'ipotesi che il Palazzo di giustizia, o anche solo una parte del Terzo potere, lasci Lugano appare ormai scongiurata. Lo riferisce laRegione: un incontro svoltosi mercoledì fra una delegazione del Municipio e il Cantone, guidato dal direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, ha riportato le due parti sulla stessa lunghezza d'onda. La soluzione definitiva non c'è ancora - potrebbe arrivare entro Natale -, ma il perimetro della ricerca torna a restringersi alla città.
Il Palazzo ha bisogno di importanti interventi strutturali e da tempo ha raggiunto i limiti di capienza. I lavori dureranno diversi anni e al loro termine l'edificio sarà diviso in due, uno su via Pretorio e l'altro su via Bossi. Serve quindi una sistemazione provvisoria: giudici penali e civili, con la relativa amministrazione, vi farebbero poi ritorno, mentre per Ministero pubblico e Polizia cantonale il trasloco sarebbe definitivo.
Gli scenari
Le ipotesi degli ultimi anni sono state diverse. Prima lo stabile Efg in viale Franscini, bocciato alle urne nel 2024. Poi la Torre Est del Polo sportivo e degli eventi di Cornaredo e il comparto Efg in via Peri, proposti dalla Città e scartati dall'allora responsabile della Giustizia Claudio Zali, che puntava invece sull'acquisto dell'ex Ptt a Viganello e su una nuova sede a Bioggio per Procura e Polizia. Scenari naufragati - in parallelo al peggioramento dei rapporti fra Palazzo civico e l'ex consigliere di Stato - per la distanza sul prezzo d'acquisto e per motivi pianificatori legati alla vicinanza dell'aeroporto.
Secondo quanto appreso dal quotidiano, sarebbe tornata in auge proprio l'ipotesi dell'ex Ptt a Viganello, ma senza acquisto: in via transitoria per la Giustizia e a più lungo termine per altri uffici cantonali. Per Procura e Polizia si guarda invece ad altre zone della città ben collegate: attendibile l'opzione Csia - non la scuola, ma il terreno di proprietà cantonale -, con in lizza anche uno stabile in zona Pambio-Noranco.
Le tensioni sono alle spalle
Di «allineamento» parla ora il sindaco di Lugano Michele Foletti, che non aggiunge altro perché «gli approfondimenti sono ancora in corso». Un segnale significativo, viste le tensioni di pochi mesi fa, e un indizio del fatto che un trasloco fuori Lugano, anche solo parziale, è ormai escluso: proprio questo era sin dall'inizio l'obiettivo prioritario del Municipio.
«Con la Città abbiamo riattivato un dialogo costruttivo e proficuo per entrambe le parti», conferma Gobbi a laRegione. All'incontro hanno partecipato Foletti e i municipali Raoul Ghisletta e Filippo Lombardi; sul tavolo sia le soluzioni temporanee, necessarie per consentire la ristrutturazione, sia quelle definitive. «Una volta approfondita e verificata la fattibilità, le proposte saranno sottoposte al Consiglio di Stato e verranno comunicate pubblicamente».