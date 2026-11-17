Le tracce di ruggine visibili nelle immagini televisive non sono invece state considerate una prova sufficiente: possono infatti formarsi anche per effetto dell'umidità e non indicano necessariamente un difetto del tetto. Troppo generiche - secondo Müller - anche le informazioni sul colloquio tra i responsabili della sicurezza. Da quanto riferito non è infatti possibile stabilire se le infiltrazioni menzionate riguardassero la pista o altre zone dell'edificio.

Il giudice unico ha inoltre ritenuto che non vi siano elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di problemi ricorrenti sulla superficie ghiacciata. Nella sua valutazione ha pesato anche il verbale di consegna del 2 ottobre, che non segnalava difetti al tetto. Quanto ai rapporti tra lo Zugo e la società di gestione, il giudice unico ha rilevato che i rispettivi consigli d'amministrazione non hanno membri in comune. Anche se un dirigente del club avesse finanziato i lavori, questo non basterebbe quindi a modificare la valutazione delle responsabilità.