Zugo-Ambrì si rigioca: ecco cos'altro "dice" la sentenza
Il giudice non ha ravvisato negligenze da parte dei padroni di casa. Respinta anche la richiesta leventinese di ottenere il rimborso integrale delle spese.
Il giudice non ha ravvisato negligenze da parte dei padroni di casa. Respinta anche la richiesta leventinese di ottenere il rimborso integrale delle spese.
ZURIGO - La partita tra Zugo e Ambrì, interrotta lo scorso 11 novembre a causa delle infiltrazioni d'acqua dal tetto della OYM Hall, dovrà essere rigiocata. Nessuna sconfitta a tavolino, dunque, per i Tori: il giudice unico della Swiss Ice Hockey Federation, Stefan Müller, ha stabilito che l'interruzione è dovuta a una «causa di forza maggiore» e che non è possibile attribuire la responsabilità a nessuna delle due società.
La decisione, datata 17 novembre, porta però anche una brutta notizia per le casse dei leventinesi: l'Ambrì dovrà pagare di tasca propria le spese di viaggio per entrambe le trasferte, quella della partita interrotta e quella del recupero. Lo Zugo dovrà invece farsi carico dei costi di organizzazione e rimborsare ai biancoblù le spese di vitto. Respinta, dunque, la richiesta dell'Ambrì di ottenere il rimborso integrale delle spese supplementari.
Le rivendicazioni dell'Ambrì e la versione dello Zugo
La partita era stata definitivamente sospesa sullo 0-0, dopo che due infiltrazioni d'acqua avevano compromesso la superficie ghiacciata. Le gocce avevano infatti scavato alcuni buchi nel ghiaccio, rendendo impossibile proseguire in sicurezza.
Nel procedimento avviato su richiesta del CEO della National League, Denis Vaucher, l'Ambrì ha sostenuto che lo Zugo fosse a conoscenza dei problemi già da tempo. A sostegno della propria posizione, il club leventinese ha segnalato la presenza di pozzanghere nei corridoi e nei pressi degli spogliatoi.
I biancoblù hanno inoltre citato un colloquio avvenuto attorno alle 19.40 tra i responsabili della sicurezza delle due società. Secondo la ricostruzione leventinese, il rappresentante dello Zugo avrebbe parlato di problemi legati al cantiere e di infiltrazioni già verificatesi durante la mattinata. L'Ambrì ha anche presentato alcune immagini televisive che mostravano tracce di ruggine sul tetto sopra la pista, ritenendole un possibile indizio di infiltrazioni presenti già da tempo.
Da parte sua lo Zugo ha respinto le contestazioni, affermando di aver scoperto la prima infiltrazione soltanto alle 19.04 del giorno della partita, quando il responsabile della pista aveva segnalato la presenza d'acqua in una delle due zone difensive. Alle 19.54 sarebbe poi stata individuata una seconda infiltrazione nella parte sudorientale della pista.
Il club ha poi spiegato che la causa esatta delle infiltrazioni non è ancora stata individuata e che sono in corso verifiche con esperti del settore. Ha inoltre ricordato che i lavori al tetto nella parte esistente dell'impianto erano stati completati e che la struttura era stata ufficialmente consegnata il 2 ottobre. Il relativo verbale ne attestava l'idoneità a ospitare le partite.
Le infiltrazioni riscontrate in altre zone dell'impianto - ha precisato lo Zugo - riguardavano invece l'ampliamento sul lato nord, ancora allo stato grezzo e privo di copertura. Durante le forti piogge, l'acqua può quindi filtrare attraverso le fessure nel cemento e raggiungere corridoi e spogliatoi. Il club ha infine sottolineato di essere soltanto affittuario dell'impianto, la cui gestione spetta alla Kunsteisbahn Zug AG.
Il verdetto: «Nessuna responsabilità accertata»
Esaminate le argomentazioni delle parti, il giudice unico ha concluso che non ci fossero prove sufficienti per attribuire una negligenza allo Zugo. In particolare, non è stato possibile dimostrare che il club fosse a conoscenza delle infiltrazioni prima delle 19.04.
Le tracce di ruggine visibili nelle immagini televisive non sono invece state considerate una prova sufficiente: possono infatti formarsi anche per effetto dell'umidità e non indicano necessariamente un difetto del tetto. Troppo generiche - secondo Müller - anche le informazioni sul colloquio tra i responsabili della sicurezza. Da quanto riferito non è infatti possibile stabilire se le infiltrazioni menzionate riguardassero la pista o altre zone dell'edificio.
Il giudice unico ha inoltre ritenuto che non vi siano elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di problemi ricorrenti sulla superficie ghiacciata. Nella sua valutazione ha pesato anche il verbale di consegna del 2 ottobre, che non segnalava difetti al tetto. Quanto ai rapporti tra lo Zugo e la società di gestione, il giudice unico ha rilevato che i rispettivi consigli d'amministrazione non hanno membri in comune. Anche se un dirigente del club avesse finanziato i lavori, questo non basterebbe quindi a modificare la valutazione delle responsabilità.
La decisione si basa sull'articolo 10 del regolamento della National League, che include i problemi al ghiaccio tra le possibili cause di forza maggiore. La sconfitta a tavolino per 5-0 è prevista soltanto quando l'interruzione è riconducibile in modo chiaro e inequivocabile a una delle due società. Una circostanza che, in questo caso, non è stata dimostrata.
Spese divise, ricorso entro cinque giorni
Per quanto riguarda i costi, il giudice ha applicato l'articolo 11 del regolamento, che ne disciplina la ripartizione in caso di forza maggiore. L'Ambrì dovrà pagare le spese di viaggio per entrambe le trasferte, mentre lo Zugo si farà carico dell'organizzazione dei due incontri e rimborserà ai leventinesi le spese di vitto. Ai padroni di casa spetteranno anche gli eventuali costi di produzione televisiva legati alla riprogrammazione della partita.
Nella sentenza viene però precisato che «lo Zugo potrà scegliere di coprire volontariamente altre spese sostenute dall'Ambrì, ma non sarà obbligato a farlo». Le parti potranno comunque presentare ricorso al Tribunale sportivo della federazione entro cinque giorni. L'Ambrì ha però già fatto sapere che non intende ricorrere, accettando «le disposizioni relative alla ripetizione dell’incontro».