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Palla in buca: Di Sabatino è campione ticinese
Nello scorso weekend a Sementina si sono svolti i Campionati Ticinesi di Biliardo pool (palla 10).
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Fonte FTBP
Palla in buca: Di Sabatino è campione ticinese
Nello scorso weekend a Sementina si sono svolti i Campionati Ticinesi di Biliardo pool (palla 10).
SEMENTINA - Donatello Di Sabatino è il nuovo campione ticinese di palla 10. Ha conquistato il titolo battendo in finale Alessandro Bacchetta, al termine della competizione disputata sabato 14 e domenica 15 novembre alla sala Everlong di Sementina. Sul terzo gradino del podio è invece giunto Gianluca Patuzzo.
Dopo un sabato ricco di sfide, il torneo è proseguito domenica con la fase finale, culminata nel successo di Di Sabatino su Bacchetta.
La Federazione si è congratulata con il vincitore e con tutti i partecipanti ai Campionati Ticinesi. Ha inoltre ringraziato gli sponsor e la sala Everlong per il loro contributo alla riuscita della manifestazione.
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