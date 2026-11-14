Furti nei veicoli, c'è un arresto
Un 30enne marocchino è stato fermato ieri in seguito alla segnalazione di un cittadino. Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali responsabilità con altri furti
MENDRISIO - C'è un arresto nell'ambito dei furti in alcuni veicoli perpetrati nei giorni scorsi nel Mendrisiotto.
Si tratta di un 30enne, cittadino marocchino residente in Italia. L'uomo è stato fermato ieri in seguito alla segnalazione di un cittadino.
I contestuali accertamenti effettuati dagli inquirenti della Polizia cantonale, si legge in un comunicato, hanno permesso di determinare una responsabilità dell'arrestato in diversi furti. Ulteriori approfondimenti dovranno ora stabilire una sua responsabilità in altri furti avvenuti con le stesse modalità.
L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas che ne ha disposto la carcerazione preventiva.
Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale ribadisce inoltre l'importanza di non lasciare in mostra all'interno della propria vettura oggetti di valore
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