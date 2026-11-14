Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIOTTO

Furti nei veicoli, c'è un arresto

Un 30enne marocchino è stato fermato ieri in seguito alla segnalazione di un cittadino. Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali responsabilità con altri furti
Furti nei veicoli, c'è un arresto
Depositphotos (lzf)
di Cronaca Ticino
Furti nei veicoli, c'è un arresto
Un 30enne marocchino è stato fermato ieri in seguito alla segnalazione di un cittadino. Gli accertamenti proseguono per stabilire eventuali responsabilità con altri furti

MENDRISIO - C'è un arresto nell'ambito dei furti in alcuni veicoli perpetrati nei giorni scorsi nel Mendrisiotto.

Si tratta di un 30enne, cittadino marocchino residente in Italia. L'uomo è stato fermato ieri in seguito alla segnalazione di un cittadino.

I contestuali accertamenti effettuati dagli inquirenti della Polizia cantonale, si legge in un comunicato, hanno permesso di determinare una responsabilità dell'arrestato in diversi furti. Ulteriori approfondimenti dovranno ora stabilire una sua responsabilità in altri furti avvenuti con le stesse modalità.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas che ne ha disposto la carcerazione preventiva.

Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale ribadisce inoltre l'importanza di non lasciare in mostra all'interno della propria vettura oggetti di valore

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arrestofurtimendrisiotto

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
1 gior
94
142

Ragazzo invalido nei pasticci

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
2 gior
40
55

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
1 gior

Ragazza di 19 anni investita

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
3 gior
10
62

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
19 ore
10
36

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
35
68

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
1 gior
41
93

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
2 gior
71
58

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
29

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
2 gior
50
44

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
5
56

San Martino «sei una figata»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
2 gior
22
103

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
2 gior
2
24

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
2 gior
2
19

Quella lettera che non capisci può costarti cara

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»
LIVE
VALLESE
7 ore
6
58

«Mamma, perché non hanno potuto salvare Stiven?»

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1
22

Fino a un metro di neve fresca: la prossima settimana arriva l'inverno

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
22

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
40

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
2 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
43

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
3 gior
4
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17
26

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
1 gior
93

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
1 gior

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
1 gior

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
1 gior
24
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
2 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
1 gior
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
2 gior
8
39

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
2 gior
48
126

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
1 gior
108
189

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
59
60

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
LIVE
CASLANO
1 gior
23
53

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
1 gior
19
36

«Il calcio italiano è marcio»

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
1 gior
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
LIVE
MENDRISIO
1 gior
68
148

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
1 gior
4
21

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»
LIVE
HCAP
2 gior
15
16

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto
LIVE
PRISTINA
1 gior
41
87

Ciao Svizzera, Dalipi ha scelto

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso
LIVE
CANTONE
1 gior
15
39

Questi qui nessuna panne informatica potrà metterli fuori uso

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana

ULTIME NOTIZIE TICINO
Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio
LIVE
CANTONE
6 ore
24
108

Il PLR cala le sue cinque carte per il Governo: obiettivo raddoppio

Premiate le migliori apprendiste del 2026
LIVE
BELLINZONA
8 ore
15

Premiate le migliori apprendiste del 2026

Riapre il centro d'asilo di Chiasso
LIVE
CHIASSO
9 ore
16
99

Riapre il centro d'asilo di Chiasso

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide
LIVE
MELIDE
10 ore
31
90

Sul podio della vergogna: guardate cosa succede a Melide

Castellinaria ai nastri di partenza
LIVE
BELLINZONA
10 ore
5

Castellinaria ai nastri di partenza

Come il ghiaccio che s'incrina sotto i piedi
LIVE
CANTONE
10 ore
7

Come il ghiaccio che s'incrina sotto i piedi

Capire il senso della vita, "contabilizzando" la morte
LIVE
BELLINZONA
10 ore
11

Capire il senso della vita, "contabilizzando" la morte

Uomini annegati e galli decapitati
LIVE
CADEMPINO
10 ore
20

Uomini annegati e galli decapitati

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri
LIVE
CEVIO
22 ore
13
49

Vallemaggia, tre nuovi indagati per presunti raggiri

Tenero Folk, estratti i fortunati vincitori del concorso
LIVE
TENERO
23 ore
5

Tenero Folk, estratti i fortunati vincitori del concorso