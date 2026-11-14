Riapre il centro d'asilo di Chiasso

Arrivi in aumento

All'emergenza di Zurigo si aggiunge un altro fattore: il numero di richiedenti asilo continua a crescere e la consueta diminuzione stagionale degli arrivi tarda a manifestarsi rispetto agli anni precedenti.

La Sem ha già annunciato la riapertura del centro di Turnerstrasse, sempre a Zurigo, e sta valutando altre strutture in diverse regioni del Paese, in accordo con le autorità locali. Non è ancora chiaro per quanto tempo resteranno operative, né quante persone saranno ospitate a Chiasso.