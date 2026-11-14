Riapre il centro d'asilo di Chiasso
La riattivazione sarà provvisoria e fa seguito all'incendio che ha colpito il centro di Zurigo
CHIASSO - Il Centro federale d'asilo (Cfa) di via Motta a Chiasso riaprirà lunedì 16 novembre, dopo la chiusura temporanea dello scorso giugno. A confermarlo - riporta laRegione - è la Segreteria di Stato della migrazione (Sem). La riattivazione sarà provvisoria e si rende necessaria soprattutto a causa dell'incendio divampato il 9 novembre nel Cfa di Duttweilerstrasse, a Zurigo.
Il rogo ha reso inagibile gran parte della struttura zurighese, che dispone di circa 360 posti. Di questi, 290 resteranno inutilizzabili per diverse settimane. Per compensare la perdita di capacità ricettiva, la Confederazione sta quindi riaprendo alcuni centri attualmente chiusi. Tra questi figura quello di Chiasso, che dispone di circa 130 posti.
Arrivi in aumento
All'emergenza di Zurigo si aggiunge un altro fattore: il numero di richiedenti asilo continua a crescere e la consueta diminuzione stagionale degli arrivi tarda a manifestarsi rispetto agli anni precedenti.
La Sem ha già annunciato la riapertura del centro di Turnerstrasse, sempre a Zurigo, e sta valutando altre strutture in diverse regioni del Paese, in accordo con le autorità locali. Non è ancora chiaro per quanto tempo resteranno operative, né quante persone saranno ospitate a Chiasso.
Attualmente, nei 24 centri federali d'asilo svizzeri soggiornano circa 5'400 persone, con un tasso di occupazione dell'82%.
Nessuna conseguenza sui posti di lavoro
La riapertura di via Motta non cambierà però la situazione occupazionale degli ex dipendenti dei centri del Mendrisiotto. Lo ha precisato la Sem, rispondendo negativamente alla domanda su un possibile impatto positivo.
Il passaggio del mandato di gestione da Aoz a Ors ha infatti lasciato nell'incertezza circa 120 collaboratori. Di questi, una ottantina ha ottenuto la conferma dell'impiego, mentre una quarantina resterà senza lavoro. Tra gli esclusi figurano tutti i membri della Commissione del personale, una decisione che, insieme alle nuove condizioni contrattuali, suscita preoccupazione nel sindacato Vpod.