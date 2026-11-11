C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
Un gruppo di gatti randagi ha attirato l'attenzione delle autorità di Paradiso, che hanno deciso di intervenire con un'operazione di sterilizzazione
PARADISO - C'è un curioso inquilino a Paradiso che, per citare le stesse autorità, si «moltiplica senza alcun controllo». Anzi, più di uno: si tratta di un gruppo di gatti randagi che ha trovato casa in via Carona, nei pressi dell'Hotel Bigatt.
Difficile dire quanti siano esattamente i membri della "banda". L'Esecutivo parla di un gruppo consistente di gatti non sterilizzati, la cui presenza è stata accertata in collaborazione con l'Associazione amici animali Ticino (AaaT).
I felini non sono una novità nella zona, ma ora il Comune ha deciso di intervenire per prevenire eventuali problemi di igiene pubblica e tutelare il benessere degli animali stessi.
Dal 6 al 21 dicembre 2026 si procederà quindi alla cattura dei gatti e alla loro castrazione, «per evitare future nascite incontrollate». Una volta concluso l'intervento, gli animali saranno riportati nel loro territorio.
Prima, però, sarà importante verificare se qualcuno di questi gatti abbia un proprietario. Per farlo, il Comune conta sulla collaborazione dell'AaaT e dei cittadini. L'Esecutivo invita quindi a diffondere l'informazione tra vicini e conoscenti che possiedono gatti.
I proprietari sono invitati a segnalare la presenza dei propri gatti nella zona o a chiedere ulteriori informazioni entro il 27 novembre 2026, preferibilmente via e-mail all'indirizzo aaticino@gmail.com. Per le sole urgenze è disponibile il numero 077 429 10 00.