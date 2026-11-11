C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

I felini non sono una novità nella zona, ma ora il Comune ha deciso di intervenire per prevenire eventuali problemi di igiene pubblica e tutelare il benessere degli animali stessi.

Dal 6 al 21 dicembre 2026 si procederà quindi alla cattura dei gatti e alla loro castrazione, «per evitare future nascite incontrollate». Una volta concluso l'intervento, gli animali saranno riportati nel loro territorio.