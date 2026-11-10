PoLuMe, il Cantone rilancia il dialogo: in gioco 2 miliardi di Berna

Un investimento da 2 miliardi

Il PoLuMe prevede l'utilizzo della corsia d'emergenza come terza corsia nelle ore di punta, una nuova galleria tra Bissone e Maroggia, l'ampliamento delle gallerie di Gentilino e del San Salvatore e la riorganizzazione degli svincoli. L'obiettivo è fluidificare il traffico sull'A2 e alleggerire la rete stradale locale.

Il Consiglio federale ha attribuito al progetto la massima priorità nella pianificazione delle infrastrutture di trasporto fino al 2045. Per il Governo ticinese, l'investimento rappresenta un'opportunità economica e di riqualifica territoriale da non perdere, anche perché i fondi federali sono contesi da altri progetti in Svizzera.