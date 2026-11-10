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PoLuMe, il Cantone rilancia il dialogo: in gioco 2 miliardi di Berna

Il Dipartimento del territorio riunisce USTRA e Comuni per discutere le criticità del progetto. Entro fine novembre le richieste di modifica, mentre il Cantone punta a salvaguardare l'investimento federale.
PoLuMe, il Cantone rilancia il dialogo: in gioco 2 miliardi di Berna
Dipartimento del territorio
Fonte Dipartimento del territorio
elaborata da Redazione
PoLuMe, il Cantone rilancia il dialogo: in gioco 2 miliardi di Berna
Il Dipartimento del territorio riunisce USTRA e Comuni per discutere le criticità del progetto. Entro fine novembre le richieste di modifica, mentre il Cantone punta a salvaguardare l'investimento federale.

MELANO - Salvaguardare un investimento federale da 2 miliardi di franchi, tenendo conto delle preoccupazioni dei Comuni attraversati dall'autostrada. È l'obiettivo dell'incontro promosso dal direttore del Dipartimento del territorio (DT), Piero Marchesi, che ha riunito a Melano i rappresentanti dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e delle autorità comunali interessate dal progetto di potenziamento dell'A2 tra Lugano e Mendrisio (PoLuMe). Lo comunica questa sera il Dipartimento del territorio.

Il Cantone ribadisce il proprio sostegno all'opera, ma intende favorire il confronto con i Comuni mentre USTRA sta ancora elaborando il progetto esecutivo, una fase nella quale sono possibili eventuali adattamenti.

Un investimento da 2 miliardi
Il PoLuMe prevede l'utilizzo della corsia d'emergenza come terza corsia nelle ore di punta, una nuova galleria tra Bissone e Maroggia, l'ampliamento delle gallerie di Gentilino e del San Salvatore e la riorganizzazione degli svincoli. L'obiettivo è fluidificare il traffico sull'A2 e alleggerire la rete stradale locale.

Il Consiglio federale ha attribuito al progetto la massima priorità nella pianificazione delle infrastrutture di trasporto fino al 2045. Per il Governo ticinese, l'investimento rappresenta un'opportunità economica e di riqualifica territoriale da non perdere, anche perché i fondi federali sono contesi da altri progetti in Svizzera.

Le perplessità dei Comuni
L'opera ha tuttavia suscitato critiche nel Mendrisiotto e nel Basso Ceresio, soprattutto per l'impatto sul territorio e le possibili conseguenze sulla viabilità locale.

Per affrontare queste preoccupazioni, Marchesi ha riattivato una forma di consultazione già adottata in passato da USTRA. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Bissone, Collina d'Oro, Lugano, Melide, Mendrisio, Morcote, Muzzano, Riva San Vitale, Val Mara, Chiasso, Novazzano e Stabio, oltre alle Commissioni regionali dei trasporti del Luganese e del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

I Comuni hanno esposto direttamente le proprie perplessità all'autorità federale, che ha illustrato lo stato del progetto e si è dichiarata disponibile a valutare eventuali richieste.

Richieste scritte entro fine novembre
Il DT invita ora i Comuni a presentare entro la fine di novembre proposte scritte e motivate. Il Dipartimento le esaminerà insieme a USTRA e sosterrà presso la Confederazione quelle tecnicamente realizzabili, finanziariamente sostenibili e compatibili con gli obiettivi del PoLuMe.

Seguirà un nuovo incontro per discutere le risposte delle autorità federali e cantonali. L'obiettivo del DT è trovare una soluzione condivisa con il territorio, senza compromettere l'investimento federale da 2 miliardi di franchi.

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