Dal valore alla scelta: comunicare la transizione energetica

Ha infine illustrato la nuova certificazione Minergie-Zero-Netto e spiegato le misure degli standard Minergie per garantire il comfort anche nei periodi di canicola sempre più intensa. Il programma è proseguito con l’intervento della Prof.ssa L. Suzanne Suggs che ha posto l’attenzione sulle strategie di comunicazione capaci di influenzare positivamente comportamenti e decisioni, favorendo una maggiore adesione alle soluzioni sostenibili. In questo contesto, la riflessione si concentra sui conflitti militari in corso che “rafforzano l’importanza della transizione energetica lontano dai combustibili fossili e dello sviluppo di una comunicazione che tenga conto di una serie di preoccupazioni e prospettive, come l’indipendenza energetica. Le sfide sono complesse e richiedono il superamento di una serie di ostacoli e della natura umana stessa. Il marketing sociale offre metodi e approcci in grado di facilitare lo sviluppo di una comunicazione che incoraggi scelte energetiche sostenibili”.