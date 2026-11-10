Dal valore alla scelta: comunicare la transizione energetica
Esperti e istituzioni a confronto su strategie, strumenti pratici e coinvolgimento dei cittadini per rendere concreta la sostenibilità.
BELLINZONA - Si è svolta l’annuale Conferenza organizzata dall’Associazione TicinoEnergia e dall’Agenzia Minergie della Svizzera italiana dal titolo “Dal valore alla scelta: comunicare la transizione energetica”. L’incontro, moderato da Gianfranco De Santis, ha rappresentato un’occasione di confronto su come comunicare in modo efficace il valore della transizione energetica, valorizzando strumenti e strategie capaci di favorire decisioni consapevoli e accelerare l’adozione di soluzioni energetiche sostenibili.
L’edizione 2026 ha posto l’accento sul ruolo della comunicazione nel promuovere la transizione energetica in un contesto in continuo cambiamento grazie all’adozione di strategie di marketing sociale. Il programma ha inoltre offerto uno spazio di dialogo sul tema della sostenibilità e delle modalità per renderla maggiormente attrattiva e concreta.
«La transizione energetica - si legge in una nota stampa - non dipende soltanto dalla disponibilità di soluzioni tecnologiche, ma anche dalla capacità di comunicarne il valore e di accompagnare persone, imprese e istituzioni verso scelte consapevoli. Comprendere le esigenze dei diversi destinatari, individuare le leve più efficaci e rendere tangibili i benefici delle soluzioni sostenibili sono aspetti fondamentali per favorirne l’adozione».
La comunicazione assume così un ruolo strategico nel collegare gli obiettivi della transizione energetica alle decisioni quotidiane, contribuendo a trasformare la consapevolezza in azione concreta. Il confronto tra esperti e professionisti, come quello promosso durante la Conferenza, permette di condividere esperienze e individuare nuove modalità per affrontare questa sfida.
La serata si è aperta con i saluti di Fabio Käppeli, che ha sottolineato come “parlare di energia significa parlare del futuro. Ma, per un Comune, significa soprattutto occuparsi del presente: degli edifici in cui abitiamo, delle scuole che frequentano i nostri figli, degli spazi nei quali lavoriamo e dei servizi che utilizziamo ogni giorno. Il compito delle istituzioni è tenere insieme queste due prospettive: avere una direzione chiara e, nello stesso tempo, creare le condizioni perché le persone possano compiere scelte consapevoli e sostenibili, anche dal punto di vista economico”.
A seguire, i saluti di Piero Marchesi che, introducendo i temi della Conferenza, ha ricordato che “garantire un adeguato impulso verso una società alimentata da energie rinnovabili – attraverso la continuità degli investimenti cantonali – è uno degli obiettivi del Piano energetico e climatico cantonale (PECC). Sono convinto che, per avanzare in questa direzione, dobbiamo puntare soprattutto su due pilastri: gli incentivi, che stimolano gli investimenti privati, e l’impegno di nuove tecnologie” e ha concluso condividendo la sua convinzione: “unendo impegno pubblico, iniziativa privata e competenze professionali, il Ticino può fare la propria parte, con benefici per l’ambiente, l’economia e la popolazione”.
A seguire, Fabrizio Noembrini ha presentato le opportunità che offre il contesto che cambia, dichiarando che “tensioni geopolitiche e prezzi dell’energia ciclicamente elevati possono accelerare la transizione verso tecnologie e abitudini che incrementano la qualità di vita, il risparmio economico e la sicurezza dell’approvvigionamento.” In quest’ottica, TicinoEnergia mette a disposizione strumenti concreti e innovativi per aiutare cittadini, aziende ed enti pubblici al cambiamento, che non avviene necessariamente in maniera automatica, anche perché le scelte non sono sempre razionali.
Ha infine illustrato la nuova certificazione Minergie-Zero-Netto e spiegato le misure degli standard Minergie per garantire il comfort anche nei periodi di canicola sempre più intensa. Il programma è proseguito con l’intervento della Prof.ssa L. Suzanne Suggs che ha posto l’attenzione sulle strategie di comunicazione capaci di influenzare positivamente comportamenti e decisioni, favorendo una maggiore adesione alle soluzioni sostenibili. In questo contesto, la riflessione si concentra sui conflitti militari in corso che “rafforzano l’importanza della transizione energetica lontano dai combustibili fossili e dello sviluppo di una comunicazione che tenga conto di una serie di preoccupazioni e prospettive, come l’indipendenza energetica. Le sfide sono complesse e richiedono il superamento di una serie di ostacoli e della natura umana stessa. Il marketing sociale offre metodi e approcci in grado di facilitare lo sviluppo di una comunicazione che incoraggi scelte energetiche sostenibili”.
Un momento centrale della serata è stato il dialogo tematico, che ha visto coinvolti Kim Bernasconi (Greenkey SA), Viola Ferdani (Comune di Stabio), Rahel Giudice (Minergie), Pietro Jolli (AET) e L. Suzanne Suggs (USI). I relatori sono stati invitati a confrontarsi sulla domanda “Come si vende la sostenibilità?”, condividendo le proprie idee, esperienze e punti di vista.
Dalla discussione sono emersi diversi spunti di riflessione: l’importanza di promuovere un ruolo attivo dei cittadini nell’adozione di scelte energeticamente più efficienti; di comunicare in modo trasparente i benefici concreti di tali decisioni; di favorire l’informazione e valutazioni consapevoli a sostegno degli investimenti sostenibili; di ascoltare chi manifesta ancora delle titubanze, per comprenderne le barriere; di rendere la transizione energetica più attrattiva e desiderabile, anche facendo leva su strumenti come i nudges. E molto altro. Dopo una breve pausa, la Conferenza ha proposto l’approfondimento “Consapevolmente TicinoEnergia” dal titolo “AMCA: dalla cura delle leucemie ai progetti di energia solare”.
Durante il suo intervento, Franco Cavalli, ha presentato l’Associazione di Aiuto Medico al Centro America, la quale “è stata creata nel 1985 con lo scopo di aiutare lo sviluppo degli ospedali pubblici in Nicaragua, paese allora sconvolto da una feroce guerra civile. L’obiettivo primaria fu lo sviluppo dell’oncologia pediatrica, sino ad allora inesistente: in seguito AMCA si è dedicata anche alla prevenzione e alla terapia dei tumori ginecologi e allo sviluppo delle cure neonatologiche.