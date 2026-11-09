Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
La 27enne è stata sorpresa nel parcheggio ai piedi della dogana di Ponte Chiasso, con due involucri di presunta cocaina. Nei guai anche l'uomo che era con lei: aveva il divieto tornare nel Comune di Como.
La 27enne è stata sorpresa nel parcheggio ai piedi della dogana di Ponte Chiasso, con due involucri di presunta cocaina. Nei guai anche l'uomo che era con lei: aveva il divieto tornare nel Comune di Como.
PONTE CHIASSO - Doveva essere a casa, agli arresti domiciliari. Invece se ne stava nel parcheggio di piazzale Anna Frank, a Ponte Chiasso, in compagnia di un uomo e con due involucri di presunta cocaina. Una notte decisamente movimentata quella tra domenica 8 e lunedì 9 novembre per una 27enne italiana, sorpresa dalla polizia dove non avrebbe mai dovuto trovarsi. Per lei sono scattate le manette con l'accusa di evasione. Ma anche il suo accompagnatore, un 37enne che aveva il divieto di tornare nel Comune di Como, è finito nei guai.
A far saltare i piani dei due è stato un controllo delle volanti della Polizia di Stato di Como. Gli agenti li hanno notati all'interno del parcheggio e hanno deciso di verificare chi fossero. Un accertamento apparentemente di routine che ha fatto emergere una serie di violazioni. Entrambi, infatti, risultavano avere numerosi precedenti.
La cocaina consegnata spontaneamente
La 27enne, fin dai primi istanti del controllo, si è mostrata particolarmente insofferente. A quel punto i poliziotti le hanno chiesto se avesse con sé qualcosa di illecito. La risposta è arrivata con un gesto: la giovane ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti una sostanza stupefacente riconducibile alla cocaina.
Ma il controllo era tutt'altro che concluso. Né la donna né l'uomo avevano con sé un documento d'identità. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarli in Questura per identificarli. Ed è proprio lì che la situazione si è ulteriormente complicata.
E non era la prima fuga
Una volta accertata l'identità della 27enne, è emerso il dettaglio più compromettente: la giovane non avrebbe dovuto trovarsi in giro, tantomeno in quel parcheggio. Era infatti sottoposta agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria di Milano. E non si trattava nemmeno della prima violazione: secondo quanto riferito dalla polizia, aveva già trasgredito la stessa misura restrittiva nei giorni precedenti.
Per la donna sono così scattate le manette con l'accusa di evasione. A complicare ulteriormente la sua posizione, anche la segnalazione alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti. Informata dell'arresto, l'autorità giudiziaria competente ha disposto il giudizio direttissimo.
Neppure lui poteva essere lì
Se la 27enne avrebbe dovuto trovarsi a casa, il suo accompagnatore non avrebbe dovuto trovarsi nemmeno a Como. Dagli accertamenti è infatti emerso che il 37enne era destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune, emesso dal Questore nel marzo 2025 e valido per due anni.
Un divieto ancora pienamente in vigore, che però non gli ha impedito di tornare in città. Anche per lui, dunque, il controllo si è concluso con un provvedimento: una denuncia a piede libero per l'inosservanza del foglio di via.