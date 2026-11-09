Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

La cocaina consegnata spontaneamente

La 27enne, fin dai primi istanti del controllo, si è mostrata particolarmente insofferente. A quel punto i poliziotti le hanno chiesto se avesse con sé qualcosa di illecito. La risposta è arrivata con un gesto: la giovane ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti una sostanza stupefacente riconducibile alla cocaina.

Ma il controllo era tutt'altro che concluso. Né la donna né l'uomo avevano con sé un documento d'identità. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarli in Questura per identificarli. Ed è proprio lì che la situazione si è ulteriormente complicata.