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Ragazzi violenti: «Possiamo imparare dagli altri Cantoni?»

Più Donne chiede al Governo una strategia per condividere e integrare le migliori pratiche in materia di prevenzione e presa a carico dei giovani autori di reato.
Ragazzi violenti: «Possiamo imparare dagli altri Cantoni?»
Ti-Press / Alessandro Crinari
Fonte RED
elaborata da Redazione
Ragazzi violenti: «Possiamo imparare dagli altri Cantoni?»
Più Donne chiede al Governo una strategia per condividere e integrare le migliori pratiche in materia di prevenzione e presa a carico dei giovani autori di reato.

BELLINZONA - Come può il Ticino sfruttare la collaborazione con gli altri cantoni per migliorare la prevenzione della violenza giovanile e la presa a carico dei minorenni autori di reato? È quanto chiede Più Donne in un'interpellanza presentata oggi dalle granconsigliere Tamara Merlo e Maura Mossi Nembrini.

Al centro dell'atto parlamentare c'è la nascita della Conferenza svizzera di diritto penale minorile, costituita il 4 novembre a Zurigo con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione intercantonale, favorire lo scambio di esperienze e promuovere una maggiore uniformità nell'applicazione delle norme.

La nuova organizzazione, che riunisce i responsabili delle autorità minorili cantonali, è un organismo della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Le sue prime priorità di lavoro devono ancora essere definite. Ed è proprio in questa fase iniziale che, secondo Più Donne, il Ticino dovrebbe far sentire la propria voce.

Il nodo della recidiva e degli interventi educativi
Il diritto penale minorile è disciplinato a livello federale, ma la sua applicazione spetta ai Cantoni. Questo significa che organizzazione, risorse e modalità di intervento possono variare da una regione all'altra.

Per le due deputate, il confronto intercantonale potrebbe aiutare a individuare le pratiche più efficaci, soprattutto nella scelta dei programmi educativi e terapeutici, nell'accompagnamento dei giovani autori di reato e nella prevenzione della recidiva.

Il tema si inserisce in un dibattito già aperto in Ticino. Lo scorso 13 ottobre, con un'altra interpellanza Più Donne aveva chiesto chiarimenti sui criteri utilizzati per scegliere gli interventi, sul coordinamento tra i servizi e sulle modalità con cui viene verificata la loro efficacia.

Quale ruolo avrà il Ticino?
Con la nuova interpellanza, Merlo e Mossi Nembrini chiedono innanzitutto al Governo se il Cantone abbia partecipato alla costituzione della Conferenza svizzera e, in caso affermativo, attraverso quali rappresentanti. Vogliono inoltre sapere come sarà garantita la partecipazione ticinese ai lavori futuri e come le conoscenze acquisite saranno condivise con le autorità e i servizi interessati.

Un altro punto riguarda le priorità che il Ticino intende sostenere. Le deputate propongono in particolare di promuovere un confronto sui criteri di valutazione del rischio di recidiva, sulla scelta degli interventi educativi e terapeutici e sulla continuità della presa a carico.

Più Donne solleva anche la questione della misurazione dei risultati. L'obiettivo sarebbe arrivare a criteri e metodi di rilevamento comparabili tra Cantoni, così da poter valutare l'efficacia degli interventi e dei programmi destinati ai minorenni.

Le parlamentari chiedono inoltre se il Ticino disponga già di confronti sistematici con altre realtà cantonali, quali esperienze siano state eventualmente esaminate e quali insegnamenti ne siano stati tratti. In caso contrario, invitano il Governo a valutare la possibilità di sviluppare questa collaborazione attraverso il nuovo organismo.

Violenza, misoginia e contenuti online
Nell'interpellanza trova spazio anche il tema della violenza alimentata da modelli di dominio e contenuti misogini diffusi sul web.

Il riferimento è a un'ulteriore interrogazione presentata il 3 novembre dalle stesse deputate, intitolata «Manosfera: come aiutiamo i ragazzi a riconoscere la misoginia online?», dedicata alla prevenzione dei possibili effetti dei contenuti misogini e dei modelli relazionali fondati sulla violenza.

Più Donne vuole sapere se il Cantone ritenga opportuno promuovere, nell'ambito della nuova Conferenza, uno scambio di esperienze sulle modalità con cui le autorità minorili riconoscono e affrontano comportamenti violenti o penalmente rilevanti legati alla misoginia, a modelli di dominio e ad altre forme di ostilità, anche quando alimentati da contenuti online.

Il confronto potrebbe riguardare anche le pratiche educative e terapeutiche adottate negli altri Cantoni, coinvolgendo eventualmente i servizi di prevenzione.

Per le firmatarie, la nascita della Conferenza rappresenta dunque un'opportunità che non dovrebbe limitarsi all'armonizzazione delle procedure. La collaborazione tra Cantoni dovrebbe tradursi in miglioramenti concreti nella protezione dei giovani e delle possibili vittime, attraverso la condivisione delle esperienze e una migliore valutazione dell'efficacia degli interventi.

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