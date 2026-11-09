Ragazzi violenti: «Possiamo imparare dagli altri Cantoni?»

Quale ruolo avrà il Ticino?

Con la nuova interpellanza, Merlo e Mossi Nembrini chiedono innanzitutto al Governo se il Cantone abbia partecipato alla costituzione della Conferenza svizzera e, in caso affermativo, attraverso quali rappresentanti. Vogliono inoltre sapere come sarà garantita la partecipazione ticinese ai lavori futuri e come le conoscenze acquisite saranno condivise con le autorità e i servizi interessati.