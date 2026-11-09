BMW M IN TOWN arriva a Bellinzona, le M si guidano davvero
Sabato 14 novembre Garage Torretta ospita l'unica tappa ticinese del tour BMW M, con prove su strada e simulatore di guida.
Sabato 14 novembre Garage Torretta ospita l'unica tappa ticinese del tour BMW M, con prove su strada e simulatore di guida.
BELLINZONA - Le BMW M arrivano a Bellinzona per una giornata tutta dedicata alla passione per la guida. Sabato 14 novembre, Garage Torretta SA ospiterà BMW M IN TOWN, il tour che permette di avvicinarsi al mondo delle sportive BMW non solo da spettatori.
Quella di Bellinzona sarà l'unica tappa ticinese del tour, un'occasione per gli appassionati e per chi desidera scoprire da vicino cosa rende speciali le vetture BMW M.
Protagoniste della giornata saranno le prove su strada, che permetteranno di vivere in prima persona il famigerato «Piacere di guidare», la precisione e il carattere sportivo di questi modelli. Perché certe emozioni si possono raccontare, ma per capirle davvero bisogna provarle.
Accanto alle vetture, BMW Svizzera porterà anche un simulatore di guida BMW, per mettersi alla prova in pista virtuale e confrontarsi con le proprie capacità al volante.
BMW M IN TOWN non sarà quindi una semplice esposizione, ma un'esperienza pensata per chi ama guidare e vuole conoscere più da vicino il mondo BMW M. Una giornata in cui tecnologia, prestazioni e piacere di guida saranno al centro dell'attenzione.
L'appuntamento è per sabato 14 novembre, dalle 9.00 alle 16.00, presso Garage Torretta SA a Bellinzona. «Un'occasione per vivere da vicino il mondo BMW M e scoprire, su strada, cosa significa davvero il piacere di guidare», conferma sempre Garage Torretta.
«Vi aspettiamo sabato 14 novembre. L'ingresso è libero e tutti sono i benvenuti, che sia per ammirare da vicino le BMW M, provarne le emozioni su strada o mettersi alla prova al simulatore, c'è un buon motivo per passare a trovarci. Per le prove su strada e le attività di guida è richiesta la maggiore età», conclude.
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