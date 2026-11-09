Alla corsa si unisce anche "Liberi per il Ticino"

«Crediamo che il Ticino abbia grandi potenzialità, ma che occorra il coraggio di rimettere in discussione abitudini e scelte che non producono più i risultati attesi. Vogliamo una politica che torni a confrontarsi sulle idee, che sappia assumersi le proprie responsabilità e che venga giudicata per ciò che riesce a realizzare, non per ciò che promette», dichiarano i fondatori.

Il movimento ─ «aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, competenze e spirito costruttivo» ─ sta definendo un Codice di integrità che intende applicare innanzitutto ai propri rappresentanti. Non si tratta di un progetto «contro i partiti» ma «per esercitare questa funzione in modo diverso: con porte aperte anche a chi non ha mai fatto politica attiva, con cariche pubbliche come servizio alla collettività e alle istituzioni e non a chi le propone».

Nelle prossime settimane saranno presentati il Manifesto programmatico, il Codice di integrità e i successivi passi del percorso politico, «per costruire istituzioni più trasparenti e garantire un voto che conti davvero per le persone».