Alla corsa si unisce anche "Liberi per il Ticino"
Il nuovo soggetto politico ─ indipendente e di ispirazione liberale ─ nasce da un'iniziativa di Christian Fini, Dario Gabella, Silvano Giannini, Oliviero Pesenti e Niccolò Salvioni
Un progetto indipendente e di ispirazione liberale, con l'ambizione di contribuire concretamente al futuro del Cantone. Così si presenta "Liberi per il Ticino", una nuova lista civica in vista delle Elezioni cantonali del prossimo aprile.
Il nuovo soggetto politico è fondato da Christian Fini, Dario Gabella, Silvano Giannini, Oliviero Pesenti e Niccolò Salvioni. Al centro di Liberi, si legge in un comunicato inviato alle redazioni, c'è è la volontà di creare le condizioni affinché il Ticino possa produrre più valore, offrire migliori opportunità di lavoro e consentire alle persone e alle famiglie di costruire il proprio futuro con maggiore autonomia economica e miglior qualità di vita.
«Crediamo che il Ticino abbia grandi potenzialità, ma che occorra il coraggio di rimettere in discussione abitudini e scelte che non producono più i risultati attesi. Vogliamo una politica che torni a confrontarsi sulle idee, che sappia assumersi le proprie responsabilità e che venga giudicata per ciò che riesce a realizzare, non per ciò che promette», dichiarano i fondatori.
Il movimento ─ «aperto a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, competenze e spirito costruttivo» ─ sta definendo un Codice di integrità che intende applicare innanzitutto ai propri rappresentanti. Non si tratta di un progetto «contro i partiti» ma «per esercitare questa funzione in modo diverso: con porte aperte anche a chi non ha mai fatto politica attiva, con cariche pubbliche come servizio alla collettività e alle istituzioni e non a chi le propone».
Nelle prossime settimane saranno presentati il Manifesto programmatico, il Codice di integrità e i successivi passi del percorso politico, «per costruire istituzioni più trasparenti e garantire un voto che conti davvero per le persone».