Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

«La decisione si basa su un criterio del tutto arbitrario: il pernottamento in ospedale», ha dichiarato il legale al telegiornale della televisione romanda RTS. La sua assistita avrebbe potuto essere ricoverata per una notte, ma, vista la saturazione degli ospedali, ha preferito lasciare il posto a feriti più gravi.

Intervistato dalla stessa emittente, il consigliere di Stato vallesano Mathias Reynard, responsabile del Dipartimento della sanità e della socialità, ha assicurato che il Cantone non intende «lasciare indietro nessuno». Tutte le vittime riconosciute dalla LAV (Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati) hanno diritto a un sostegno, anche finanziario. Tuttavia, ha precisato, gli aiuti devono essere proporzionati alle diverse situazioni e non necessariamente uguali per tutti.