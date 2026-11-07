Incendio nel "container officina"

La persona ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale per accertamenti. Le fiamme e il calore hanno distrutto completamente il container e tutto il materiale al suo interno, provocando ingenti danni.

Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire. Si sospetta che il rogo sia stato provocato da una manipolazione negligente durante alcuni lavori di saldatura. La polizia ha avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto.