Incendio nel "container officina"
La polizia indaga su una possibile negligenza legata a lavori di saldatura come causa dell’incendio.
La polizia indaga su una possibile negligenza legata a lavori di saldatura come causa dell’incendio.
GIEBENACH (BL) - Un incendio ha completamente distrutto un container adibito a officina a Giebenach, nel Canton Basilea Campagna. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. All'origine del rogo potrebbe esserci una negligenza durante alcuni lavori di saldatura.
L'allarme è scattato venerdì 6 novembre, poco prima delle 15, in Sägeweg. All'arrivo dei soccorritori, il container era già completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri sono riusciti a spegnere rapidamente l'incendio, impedendo al fuoco di propagarsi agli edifici vicini.
La persona ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale per accertamenti. Le fiamme e il calore hanno distrutto completamente il container e tutto il materiale al suo interno, provocando ingenti danni.
Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire. Si sospetta che il rogo sia stato provocato da una manipolazione negligente durante alcuni lavori di saldatura. La polizia ha avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto.
Alle operazioni di spegnimento e soccorso hanno partecipato i vigili del fuoco di Raurica, della base di Liestal e della compagnia Roche, insieme all'ispettorato dei vigili del fuoco di Basilea e al servizio di soccorso.