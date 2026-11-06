SCIAFFUSA
La stazione di Sciaffusa chiusa 3 ore per un bagaglio sospetto
Sul posto polizia, pompieri e gli esperti dell'Istituto forense di Zurigo
20 Minuten
Fonte Ats
La stazione di Sciaffusa chiusa 3 ore per un bagaglio sospetto
Sul posto polizia, pompieri e gli esperti dell'Istituto forense di Zurigo
SCIAFFUSA - La stazione di Sciaffusa e le zone circostanti sono state isolate questa sera a causa di un bagaglio sospetto. Il traffico ferroviario ha subito gravi disagi. Un'importante operazione di polizia, iniziata intorno alle 18:00, è terminata verso le 21:00.
L'intervento della polizia, dei pompieri e degli esperti dell'Istituto forense di Zurigo è stato motivato dalla presenza di un bagaglio abbandonato all'esterno dell'edificio della stazione, ha riferito in serata un portavoce della polizia di Sciaffusa a Keystone-ATS. Anche la vicina Bahnhofstrasse è stata transennata.
La polizia ha poi confermato che il bagaglio non conteneva nulla di pericoloso.
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