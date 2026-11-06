Cerca e trova immobili
Segnalaci
SCIAFFUSA

La stazione di Sciaffusa chiusa 3 ore per un bagaglio sospetto

Sul posto polizia, pompieri e gli esperti dell'Istituto forense di Zurigo
La stazione di Sciaffusa chiusa 3 ore per un bagaglio sospetto
20 Minuten
Fonte Ats
di Redazione
La stazione di Sciaffusa chiusa 3 ore per un bagaglio sospetto
Sul posto polizia, pompieri e gli esperti dell'Istituto forense di Zurigo

SCIAFFUSA - La stazione di Sciaffusa e le zone circostanti sono state isolate questa sera a causa di un bagaglio sospetto. Il traffico ferroviario ha subito gravi disagi. Un'importante operazione di polizia, iniziata intorno alle 18:00, è terminata verso le 21:00.

L'intervento della polizia, dei pompieri e degli esperti dell'Istituto forense di Zurigo è stato motivato dalla presenza di un bagaglio abbandonato all'esterno dell'edificio della stazione, ha riferito in serata un portavoce della polizia di Sciaffusa a Keystone-ATS. Anche la vicina Bahnhofstrasse è stata transennata.

La polizia ha poi confermato che il bagaglio non conteneva nulla di pericoloso.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bagaglio sospettosciaffusastazione ferroviaria
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
14 ore
15
53

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
1 gior
9
52

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
27
50

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
38

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
2 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
2 gior
24
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
1 gior
66
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
16 ore

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
2 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
7 ore
74
149

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
3 gior
23

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
16 ore
10
48

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
1 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
2 gior
6
79

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
83

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
2 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
8 ore
25
52

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
2 gior
12

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
2 gior
34
171

È l'inizio della fine dell'era Trump

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
2 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
2 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
2 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
2 gior
14
50

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
6
20

«Antonelli era disperato»

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
1 gior
6
80

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
15 ore
9
85

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
3 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
42
177

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
12 ore
7
44

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
18
21

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
11 ore
83
237

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
1 gior
63
133

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
1 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
16
17

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
35
137

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
14 ore
38
77

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
12 ore
1
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
1 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
11 ore
27
52

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
2 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
1 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
6 ore
10
22

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
2 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
1 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Il fumo va dove vuole»: ora si chiede il divieto totale nelle stazioni
LIVE
SVIZZERA
1 ora
3

«Il fumo va dove vuole»: ora si chiede il divieto totale nelle stazioni

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
3 ore
12
34

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
4 ore
16
37

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Bilaterali III, «sì» al finanziamento di Erasmus per il 2027
LIVE
CAMERE FEDERALI
5 ore
7
31

Bilaterali III, «sì» al finanziamento di Erasmus per il 2027

Uccise il coinquilino per la cucina sporca: condannato a 10 anni
LIVE
SVIZZERA
6 ore
1
13

Uccise il coinquilino per la cucina sporca: condannato a 10 anni

Lacrimogeni e proiettili in gomma per sedare i tifosi
LIVE
BERNA
7 ore
2
18

Lacrimogeni e proiettili in gomma per sedare i tifosi

Nove casi di tumore in bambini trattati con una terapia genica di Novartis
LIVE
SVIZZERA
8 ore
7

Nove casi di tumore in bambini trattati con una terapia genica di Novartis

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
9 ore
27
63

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Traffico di droga, una donna condannata al carcere
LIVE
VALLESE
10 ore

Traffico di droga, una donna condannata al carcere

Incidente sul lavoro: muore un agricoltore di 55 anni
LIVE
LUCERNA
10 ore

Incidente sul lavoro: muore un agricoltore di 55 anni