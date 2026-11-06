Niente sesta settimana di ferie per gli apprendisti

Secondo la maggioranza, il diritto alle ferie è solo uno degli elementi che rendono attrattivo un posto di apprendistato. Quanto richiesto dalla mozione rappresenta un intervento inutile e puntuale nella responsabilità dei datori di lavoro. Questi ultimi sono responsabili della definizione delle condizioni di lavoro.

Anche il Consiglio federale raccomanda di respingere la mozione. La minoranza della WBK-S, invece, vede nell'aumento del diritto alle ferie un impegno a favore della formazione professionale e di migliori condizioni di lavoro per gli apprendisti. Il prossimo a decidere sarà il Consiglio degli Stati. Se anch'esso respingerà la mozione, la questione sarà chiusa.