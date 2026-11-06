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Niente sesta settimana di ferie per gli apprendisti

La commissione del Consiglio degli Stati respinge la proposta di aumentare il periodo di vacanza. Anche il Consiglio federale raccomanda di respingere la mozione.
Niente sesta settimana di ferie per gli apprendisti
Ti-Press / Mirko Aquilino
Fonte Sda
di Redazione
Niente sesta settimana di ferie per gli apprendisti
La commissione del Consiglio degli Stati respinge la proposta di aumentare il periodo di vacanza. Anche il Consiglio federale raccomanda di respingere la mozione.

BERNA - Gli apprendisti non dovrebbero ottenere il diritto a una sesta settimana di ferie. La commissione competente del Consiglio degli Stati non vuole saperne di aumentare il diritto legale alle ferie per gli apprendisti ad almeno sei settimane.

Con 7 voti contro 4 e 1 astensione, la Commissione per la scienza, l'educazione e la cultura del Consiglio degli Stati (WBK-S) propone di respingere la relativa mozione della consigliera agli Stati SP Flavia Wasserfallen (BE). Lo hanno comunicato i Servizi del Parlamento venerdì.

Secondo la maggioranza, il diritto alle ferie è solo uno degli elementi che rendono attrattivo un posto di apprendistato. Quanto richiesto dalla mozione rappresenta un intervento inutile e puntuale nella responsabilità dei datori di lavoro. Questi ultimi sono responsabili della definizione delle condizioni di lavoro.

Anche il Consiglio federale raccomanda di respingere la mozione. La minoranza della WBK-S, invece, vede nell'aumento del diritto alle ferie un impegno a favore della formazione professionale e di migliori condizioni di lavoro per gli apprendisti. Il prossimo a decidere sarà il Consiglio degli Stati. Se anch'esso respingerà la mozione, la questione sarà chiusa.

Secondo il Codice delle obbligazioni, i lavoratori hanno diritto a quattro settimane di ferie all'anno. Per i minori di 20 anni esiste un diritto legale a cinque settimane di ferie. Tuttavia, i datori di lavoro sono liberi di concedere più ferie.

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