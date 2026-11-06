Guy Parmelin giovedì vola a Dublino

Parmelin prenderà parte a una sessione dedicata al rafforzamento della competitività del Vecchio continente attraverso l'innovazione, la connettività e la sicurezza energetica, precisa la nota. La trasferta offrirà inoltre al consigliere federale l'occasione per una serie di colloqui bilaterali. In agenda figura anche una cena dei capi di Stato e di governo, su invito del primo ministro irlandese Micheál Martin.

La CPE mira a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione in Europa su questioni di interesse comune, promuovendo al contempo la sicurezza, la stabilità e il benessere del continente. Fondata nell'ottobre 2022 a Praga, riunisce periodicamente i leader di Paesi membri e non membri dell'Unione europea.