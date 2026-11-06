Guy Parmelin giovedì vola a Dublino
Il presidente svizzero parteciperà al vertice della Comunità politica europea focalizzato su innovazione e sicurezza energetica.
Il presidente svizzero parteciperà al vertice della Comunità politica europea focalizzato su innovazione e sicurezza energetica.
BERNA - Il presidente della Confederazione Guy Parmelin si recherà giovedì a Dublino per partecipare al nono vertice della Comunità politica europea (CPE). Il decimo incontro si terrà invece nell'aprile 2027 a Zurigo, quando la Svizzera assumerà il ruolo di Paese ospitante.
Il vertice in Irlanda il prossimo 12 novembre si svolgerà sotto il motto "Europa: forte, sicura e interconnessa", si legge oggi in un comunicato del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Parmelin prenderà parte a una sessione dedicata al rafforzamento della competitività del Vecchio continente attraverso l'innovazione, la connettività e la sicurezza energetica, precisa la nota. La trasferta offrirà inoltre al consigliere federale l'occasione per una serie di colloqui bilaterali. In agenda figura anche una cena dei capi di Stato e di governo, su invito del primo ministro irlandese Micheál Martin.
La CPE mira a rafforzare il dialogo politico e la cooperazione in Europa su questioni di interesse comune, promuovendo al contempo la sicurezza, la stabilità e il benessere del continente. Fondata nell'ottobre 2022 a Praga, riunisce periodicamente i leader di Paesi membri e non membri dell'Unione europea.
Il decimo vertice si terrà ad aprile in Svizzera, presso il centro congressi "The Circle" di Zurigo. Ospitando l'incontro - sottolinea il DEFR - la Confederazione intende tra l'altro rafforzare la propria immagine di Paese stabile, affidabile e aperto al mondo, capace di riunire personalità di alto livello.