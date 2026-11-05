Il caldo killer dell'estate 2026: quasi 1260 vittime in Svizzera

Anziani particolarmente colpiti

Le persone di 75 anni o più rappresentano circa l'85% dei decessi stimati legati alle temperature elevate. Sette morti su dieci sono state attribuite a giornate con una temperatura media di almeno 25 gradi. Più precisamente, 485 decessi sono stati associati a giornate con temperature medie tra 25 e 27 gradi, mentre altri 400 a giornate particolarmente calde, con una media di almeno 27 gradi.

Il bilancio stimato per il 2026 è dello stesso ordine di grandezza di quello registrato durante la torrida estate del 2003. Un confronto diretto, tuttavia, non è ancora possibile: le cifre attuali riguardano esclusivamente il periodo da maggio ad agosto, mentre i dati storici comprendono anche il mese di settembre. Le stime si basano sulle temperature medie giornaliere rilevate da MeteoSvizzera e sui dati provvisori relativi ai decessi forniti dall'Ufficio federale di statistica.