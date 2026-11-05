La penuria di alloggi? Non si ferma ai confini della città

Il team di progetto ha condotto una prima serie di interviste esplorative con rappresentanti delle cinque maggiori città svizzere e dei loro agglomerati, per poi selezionare cinque regioni europee di confronto - Lilla, Salisburgo, Hannover, Monaco di Baviera e Gand - e, a titolo integrativo, alcune città e regioni nordamericane. L'attenzione si è concentrata sulle condizioni quadro di governance regionale: quali approcci funzionano, dove si fermano e quali politiche locali incidono sul mercato dell'alloggio oltre i confini comunali. I risultati sono stati discussi in un workshop tecnico tenutosi nell'agosto 2025 al Politecnico federale di Zurigo, con rappresentanti di Confederazione (ARE, SECO, UFAB), Cantoni, Comuni e città; su quella base è stato redatto il rapporto finale.

Le città: servono collaborazioni, anche regionali

I rappresentanti delle cinque maggiori città e agglomerati svizzeri sottolineano l'impatto regionale della penuria di alloggi, che si traduce nello spostamento di economie domestiche verso le aree circostanti e in un maggiore fabbisogno di infrastrutture di trasporto. Evidenziano anche la tensione tra densificazione ed espansione urbana, rilevando che entrambe le strategie possono incontrare resistenze politiche e sociali. Tutti gli intervistati chiedono una maggiore collaborazione intercomunale e regionale, dato che città e Comuni tendono a orientarsi soprattutto alle esigenze locali. Allo stesso tempo, le differenze demografiche e politiche tra le città nucleo e le aree circostanti rendono più difficile proprio quella collaborazione.