77enne scomparsa ritrovata sotto delle assi in una legnaia

Dall'arrivo della segnalazione sono stati impegnati oltre venti soccorritori. Le ricerche a terra sono state condotte con i cani da ricerca di persone della polizia e del Club alpino svizzero (CAS), con il supporto dei soccorritori del CAS e delle pattuglie della Polizia cantonale. Dall'aria sono invece intervenuti un elicottero delle Forze aeree svizzere e i droni della polizia. Il coordinamento dell'operazione è stato assicurato da un capo intervento della Polizia cantonale grigionese, insieme al supporto di condotta.

Secondo la polizia, è stato proprio l'indizio arrivato dalla popolazione, unito alla collaborazione tra le organizzazioni coinvolte, a permettere di ritrovare la donna.