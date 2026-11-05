77enne scomparsa ritrovata sotto delle assi in una legnaia
La donna è stata trasportata in ospedale in stato di ipotermia
ILANZ - È stata ritrovata giovedì mattina a Ilanz, nei Grigioni, la donna di 77 anni di cui si erano perse le tracce dalla sera di mercoledì. L'anziana, affetta da una lieve forma di demenza, giaceva sotto alcune assi in una legnaia.
La segnalazione di scomparsa era giunta alla centrale operativa della Polizia cantonale grigionese mercoledì sera, poco dopo le 21.15. Le forze d'intervento hanno subito avviato vaste ricerche, sia via terra sia dall'alto. Giovedì mattina, verso le 9.30, la donna è stata individuata grazie a una segnalazione giunta dalla popolazione. Un team del servizio di soccorso Rettung Surselva l'ha trasportata in stato di ipotermia all'ospedale di Ilanz.
Dall'arrivo della segnalazione sono stati impegnati oltre venti soccorritori. Le ricerche a terra sono state condotte con i cani da ricerca di persone della polizia e del Club alpino svizzero (CAS), con il supporto dei soccorritori del CAS e delle pattuglie della Polizia cantonale. Dall'aria sono invece intervenuti un elicottero delle Forze aeree svizzere e i droni della polizia. Il coordinamento dell'operazione è stato assicurato da un capo intervento della Polizia cantonale grigionese, insieme al supporto di condotta.
Secondo la polizia, è stato proprio l'indizio arrivato dalla popolazione, unito alla collaborazione tra le organizzazioni coinvolte, a permettere di ritrovare la donna.